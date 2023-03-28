"عصابة حمادة وتوتو".. رامز جلال يسخر من إطلالة محمد فراج وبسنت شوقي.. فيديو

سخر الفنان رامز جلال، من إطلالة الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، خلال تواجدهم ضيوفا في برنامج "رامز نيفر إند" في حلقة اليوم، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

حل كل من محمد فراج وبسنت شوقي، ضحايا الفنان رامز جلال في حلقة اليوم من برنامج "رامز نيفر إند"، كأول حلقة يتم استضافة نجمين بدلا من نجم واحد خلال الحلقة.

ظهر كلا من الفنان محمد فراج وبسنت شوقي بإطلالة مشابهة باللون الأسود خلال تواجدهم في البرنامج، وسط سخرية كبيرة من الفنان رامز جلال عقب ظهورهم الأول قبل دخولهم للمطعم.



وقال رامز جلال: "ده لابسين أسود زي بعض، تحسهم عصابة جايين يسرقوا بنك، عصابة حمادة وتوتو".