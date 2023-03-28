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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"عصابة حمادة وتوتو".. رامز جلال يسخر من إطلالة محمد فراج وبسنت شوقي.. فيديو

الفنان محمد فراج
الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي

سخر الفنان رامز جلال، من إطلالة الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، خلال تواجدهم ضيوفا في برنامج "رامز نيفر إند" في حلقة اليوم، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر". 

حل كل من محمد فراج وبسنت شوقي، ضحايا الفنان رامز جلال في حلقة اليوم من برنامج "رامز نيفر إند"، كأول حلقة يتم استضافة نجمين بدلا من نجم واحد خلال الحلقة. 

ظهر كلا من الفنان محمد فراج وبسنت شوقي بإطلالة مشابهة باللون الأسود خلال تواجدهم في البرنامج، وسط سخرية كبيرة من الفنان رامز جلال عقب ظهورهم الأول قبل دخولهم للمطعم. 


وقال رامز جلال: "ده لابسين أسود زي بعض، تحسهم عصابة جايين يسرقوا بنك، عصابة حمادة وتوتو".

رامز جلال محمد فراج بسنت شوقي رامز نيفر اند رمضان 2023

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