نشر التوعية الصحية بين السيدات المتزوجات والمقبلات على الزواج بدمياط

عقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، اليوم، اجتماعا طارئا مع استشارى ورؤساء أقسام النساء والتوليد بالمستشفيات التابعة للمديرية والمستشفيات الخاصة ونحو 60 من أطباء النساء والولادةز

حضر الاجتماع، الدكتورمحمد الشربيني، استشارى النساء والتوليد ونقيب أطباء دمياط والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات والدكتورة سارة العوضي مدير إدارة العلاج الحر والدكتورة هالة هداية مدير إدارة تنظيم الأسرة والدكتورة جيهان سعدة مدير ادارة الأمومة والطفولة .

وخلال الاجتماع استمع الحاضرين لشرح مفصل عن آليات تنفيذ المبادرة لدعم الولادة الطبيعية وخفض معدلات الولادة القيصرية، من خلال تدريب الأطباء وأطقم التمريض ونشر التوعية الصحية بين السيدات المتزوجات والمقبلات على الزواج حفاظا على صحة الأم والطفل.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة بالعمل على تقليل الزيادة غير المبررة في معدلات الولادات القيصرية حفاظاً على صحة المرأة وتفعيل البرنامج القومى لتنظيم الاسرة من خلال تقديم خدمات تنظيم الاسرة بجميع المستشفيات (العامة-الخاصة) في ضوء تفعيل المبادرة الرئاسية لاستخدام الوسائل الممتدة المفعول (وسائل تنظيم الأسرة) (اللولب) أثناء العمليات القيصرية ومابعد الولادة والإجهاض مباشرة.