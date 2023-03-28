إخفاء الحقيقة .. كارثة تعصف بـ أوكرانيا بسبب زيلينسكي

قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن سياسة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تذكر بأحداث الرواية البائسة للكاتب البريطاني جورج أورويل 1984.

وأشار سوسكين إلى أن "كل شيء مخفي، نرى رقابة مطلقة، كما في رواية أورويل 1984. تتحول أوكرانيا إلى نفس الحالة".

وأوضح أن أوكرانيا تتجه نحو الديكتاتورية بسبب سياسة زيلينسكي لتعزيز السلطة.

وقال سوسكين، إنه “لا ينبغي للمرء أن يتوقع أي تطورات إيجابية في المستقبل القريب، لأن الواقع الموضوعي بعيد كل البعد عما يقوله الرئيس الأوكراني ووعوده”.

كما أعرب عن قلقه إزاء تنامي المشكلة الديموجرافية في البلاد.

وشدد سوسكين، على أن السلطات تخفي الحقيقة عن سكان أوكرانيا، في حين أن "الكارثة تتجذر فقط".