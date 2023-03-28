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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الدفاع الألمانية ترسل الشحنة الأولى من دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن الشحنة الأولى من دبابات ليوبارد 2 من ألمانيا أرسلت إلى أوكرانيا.

تم تسليم ثمانية عشر دبابة قتال رئيسية متطورة بعد أن تم تدريب أطقم أوكرانية على استخدامها.

وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس إنه واثق من أن الدبابات يمكن أن 'تقدم مساهمة حاسمة' على الخطوط الأمامية للحرب.

كما وصلت دبابات تشالنجر 2 من المملكة المتحدة ، وفقًا لتقارير واردة من أوكرانيا.

دعت أوكرانيا إلى المزيد من المركبات وأنظمة الأسلحة الحديثة منذ شهور للمساعدة في محاربة الغزو الروسي.

لم تعلق الحكومة الأوكرانية بعد على وصول ليوبارد 2 ، لكنها أكدت وصول أول دبابات تشالنجر 2 بريطانية الصنع.

تستخدم الدول الأوروبية حوالي 2000 ليوبارد 2 ، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها من بين أفضل دبابات القتال الرئيسية التي تنتجها دول الناتو.

وافقت ألمانيا على توريد الدبابات إلى أوكرانيا في يناير ، بعد أن كانت مترددة في البداية في القيام بذلك - أو حتى السماح لدول أخرى من إرسال دباباتها.

بموجب القانون الألماني ، يجب أن توافق برلين على إعادة تصدير ليوبارد 2 من قبل أي دولة.

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