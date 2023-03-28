إضافة مواليد عمال اليومية على بطاقات التموينية.. مقترح برلمانى

تقدمت النائبة الدكتورة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين بشأن إضافة أبناء عمال اليومية على بطاقات التموين الذين ليس لديهم دخل شهري ثابت.

دعم الفئات الأكثر إحتياجاً

وقالت النائبة نيفين الكاتب، بأنه فى إطار اهتمام الدولة بدعم الفئات الأكثر إحتياجاً بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية منذ ثلاثة أشهر باستقبال طلبات المواطنين من خلال مكاتب التموين فى جميع المحافظات لاضافه المواليد على البطاقات التموينية

وذكرت الكاتب، إن اضافه المواليد ستشمل أربعة فئات فقط وهم مستحقي معاش تكافل وكرامة، وحاملى كارت الخدمات المتكاملة، ومستحقى معاش التضامن الاجتماعى، وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة

وأشارت النائبة نيفين الكاتب، أنة نظراً للظروف الراهنة التي يشهدها العالم حالياً بسبب ارتفاعات أسعار أغلب السلع الغذائية لأسباب عديدة فى مقدمتها الحرب الروسية على أوكرانيا والتي تحتاج مننا كثير من الاهتمام والرعاية لعمال اليومية

وطالبت الكاتب، من رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية الموافقة على إضافة أبناء عمال اليومية على بطاقات التموين الذين ليس لديهم دخل شهري ثابت.