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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشكر الإمام الأكبر.. طالب روسي بالأزهر: حصلت على دورة تدريبية في خط الرقعة

طالب روسي يدرس بالازهر
طالب روسي يدرس بالازهر

كشف رحمة الله سميجولن طالب روسي يدرس في كلية أصول الدين بالأزهر، تفاصيل رحلته الدراسية في مصر .

 

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 وقال رحمة الله سميجولن في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر 2"، :"  حصلت على دورة تدريبية من مركز  تطوير تعليم الوافدين في فن الخط ".

 

وأضاف رحمة الله سميجولن:" حصلت على دورة في خط الرقعة وأشكر الأزهر الشريف وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ".

 

 وتابع رحمة الله سميجولون:"  اللغة العربية ليست لغة سهلة ، لكن مؤسسة الأزهر تبذل جهودا تربوية كثيرة لتعليم الوافدين اللغة العربية ".

 

 واكمل رحمة الله سميجولن:"  درست اللغة العربية في الأزهر الشريف منذ البداية بداية من تعلم الحروف وحتى اتقان اللغة ".

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