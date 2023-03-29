أشكر الإمام الأكبر.. طالب روسي بالأزهر: حصلت على دورة تدريبية في خط الرقعة

كشف رحمة الله سميجولن طالب روسي يدرس في كلية أصول الدين بالأزهر، تفاصيل رحلته الدراسية في مصر .

وقال رحمة الله سميجولن في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر 2"، :" حصلت على دورة تدريبية من مركز تطوير تعليم الوافدين في فن الخط ".

وأضاف رحمة الله سميجولن:" حصلت على دورة في خط الرقعة وأشكر الأزهر الشريف وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ".

وتابع رحمة الله سميجولون:" اللغة العربية ليست لغة سهلة ، لكن مؤسسة الأزهر تبذل جهودا تربوية كثيرة لتعليم الوافدين اللغة العربية ".

واكمل رحمة الله سميجولن:" درست اللغة العربية في الأزهر الشريف منذ البداية بداية من تعلم الحروف وحتى اتقان اللغة ".