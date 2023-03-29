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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد العوضي: مشهد تقديم الكفن له رسالة هادفة.. تفاصيل

أحمد العوضي
أحمد العوضي

علق الفنان أحمد العوضي علي مشهد تقديم الكفن في المسلسل الرمضاني" ضرب نار" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب العوضي:"مشهد تقديم الكفن في الحلقه السادسه ،رساله من صناع العمل علي إن العنف مش حل وان التسامح في احيان كتير بيكون لصالح اننا  نوقف بحر دم، ضرب نار  ( مسلسل الشارع )".

 

 

ويذكر أنه قد بدأت الحلقة السادسة من مسلسل ضرب نار؛ بمعرفة ياسمين عبد العزيز بأن ماجد المصري هو من تكفل بمصاريف شقيقتها في المستشفى.

فيما رفضت مهرة تناول العشاء مع ماجد المصري؛ معللة ذلك بأنها مخطوبة لشخص آخر.


وافقت ياسمين عبد العزيز على عزومة ماجد المصري؛ فيما تواجد أحمد العوضي في بلده لإنهاء خلاف ابن عمه مع رزق.

وبالفعل قدم ابن عم جابر كفنه إلى رزق الذي وافق اخيرا بالصلح وانتهت الجلسة على إبعاده ثلاث سنوات عن القرية فيما سيبتعد جابر سنة.

وانتهت الحلقة بقيام ماجد المصري بإهداء ياسمين عبد العزيز، خاتم، حيث وافقت على الحصول عليه، في الوقت الذي ظهر فيه أحمد العوضي .

“ضرب نار” قصة مسلسل ضرب نار

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