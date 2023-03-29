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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت: الانتصار على مالاوي خطوة في الطريق الصحيح

حتحوت
حتحوت

علق الإعلامي هاني حتحوت علي مباراة منتخب مصر ومالاوي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب حتحوت:" الانتصار على مالاوي خطوة في الطريق الصحيح، طبيعي أن نكون سعداء لأننا انتصارنا بنتيجة كبيرة وبأداء رائع وجمل متفق عليها".

 

قال محمد عبد الله لاعب الأهلي والزمالك السابق، إن منتخب مصر أعاد هيبة الكرة المصرية من جديد بالفوز بأربعة أهداف نظيفة على مالاوي، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2024.

وأضاف عبد الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأداء أمام مالاوي، جيد للغاية، إلا أن المنافس كان ضعيفًا لذلك لا بد من عدم الانخداع لهذا الفوز، رغم كونه مهمًا ونتج عنه عدة نقاط إيجابية.

وأشار عبد الله إلى أن التشكيل الذي وضعه البرتغالي روي فيتوريا، كان مناسب للغاية للمباراة وأجوائها، فضلًا عن حالة الانسجام بين اللاعبين التي تدعو للطمأنينة لمستقبل منتخب مصر في مبارياته المقبلة، بالإضافة إلى استبدال محمد صلاح، الذي كان قرارًا ذكيًا بعدما حقق المطلوب بحصد الـ3 نقاط.

إعلامي هاني حتحوت منتخب مصر مالاوي ضد مصر

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