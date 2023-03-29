أخبار السيارات| 5 سيارات مستعملة في السوق المصري.. خصم 70% على جميع فئات هيونداي توسان

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

أعلنت شركة شيري الصينية، عن طرح أريزو 5 جي تي السيدان من الفئة A رسميا فى الصين، والتى تأتى بنسخة محدثة بتصميم أكثر اثارة ومواصفات مشابهة للموديل السابق.

تشهد الأسواق العالمية للسيارات حالة من النقص في الموديلات الحديثة التي تصل إلى بلادهم ، نتيجة استمرار الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف تصنيع المركبات .

تعتبر السيارات المستعملة حلاً اقتصاديا بديلاً لشراء السيارات الجديدة، وخاصة بعد الزيادة الكبيرة في أسعار السيارات خلال العامية الأخيرين.

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة فعاليات مزاد جديد للسيارات يوم الاربعاء الموافق 19 ابريل ، تابع لجمارك مطار القاهرة .

شهد السوق المصري العديد من التغيرات السعرية خلال شهر مارس شملت عددا كبيرا من السيارات الجديدة "الزيرو".

أعلن مجلس النواب منذ فترة تعديلات جديدة كانت أبرزها خصم 70% على قيمة الوديعة لبعض السيارات ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.

تقدم العلامة التجارية الكورية هيونداي باقة من أقوى السيارات في السوق المصري تشمل جميع الفئات، وتعتبر هيونداي توسان سيارة الـ SUV الرياضية الأكثر مبيعاً ونجاحاً في مصر، وشهدت قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها تخفيضا يصل الى 70% على جميع فئاتها (الكاملة والمتوسطة والأساسية).

تمتلك سيارات العلامة التجارية الألمانية BMW شعبية كبيرة بالسوق المصرية مما يجعلها ضمن أفضل الخيارات المتاحة للشراء، ولاسيما بعد قرار إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الرسوم والجمارك المستحقة مقابل وديعة بنكية بالدولار يتم استردادها بعد 5 سنوات.