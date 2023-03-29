ميدو يوجه رسالة محبطة لـ اتحاد الكرة رغم فوز مصر على مالاوي

وجه أحمد حسام ميدو رسالة خاصة لاتحاد الكرة المصري، بعد فوز مصر على مالاوي برباعية نظيفة في تصفيات أمم أفريقيا.

وحقق منتخب مصر فوزا مستحقا، تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، على حساب مضيفه مالاوي (4-0)، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامجه التليفزيوني: “أوجه التحية لاتحاد الكرة المصري على العمل المبذول مع منتخب مصر الأول وكذلك منتخب مصر الأولمبي”.

ميدو: نحتاج خطة للتطوير

أضاف ميدو: “لكن رغم نتائج المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي، لابد من وضع خطة لتطوير الكرة المصرية، ولا يجب أن ننخدع بفوز منتخب مصر الوطني الأول وكذلك الأولمبي”

واختتم ميدو: “حديثي في الفوز أهم، المشكلة الأساسية أننا ليس لدينا خطة للكرة المصرية”.

واستعادت كتيبة الفراعنة صدارة المجموعة في التصفيات بعد فوزين متتاليين أمام مالاوي لترفع رصيدها إلى 9 نقاط بالتساوي مع المنتخب الغيني.