عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يوجه رسالة محبطة لـ اتحاد الكرة رغم فوز مصر على مالاوي

ميدو
ميدو

وجه أحمد حسام ميدو رسالة خاصة لاتحاد الكرة المصري، بعد فوز مصر على مالاوي برباعية نظيفة في تصفيات أمم أفريقيا.

وحقق منتخب مصر فوزا مستحقا، تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، على حساب مضيفه مالاوي (4-0)، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامجه التليفزيوني: “أوجه التحية لاتحاد الكرة المصري على العمل المبذول مع منتخب مصر الأول وكذلك منتخب مصر الأولمبي”.

ميدو: نحتاج خطة للتطوير 

أضاف ميدو: “لكن رغم نتائج المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي، لابد من وضع خطة لتطوير الكرة المصرية، ولا يجب أن ننخدع بفوز منتخب مصر الوطني الأول وكذلك الأولمبي”

واختتم ميدو: “حديثي في الفوز أهم، المشكلة الأساسية أننا ليس لدينا خطة للكرة المصرية”.

واستعادت كتيبة الفراعنة صدارة المجموعة في التصفيات بعد فوزين متتاليين أمام مالاوي لترفع رصيدها إلى 9 نقاط بالتساوي مع المنتخب الغيني.

ميدو احمد حسام ميدو منتخب مصر مالاوي تصفيات أمم إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار لهذه الأسباب.. تراجع سعر الفراخ البيضاء 40 جنيها اليوم الأربعاء

مش قادر يتكلم.. تطور مفاجئ بشأن حالة الخطيب الصحية

وانت مغمض.. شوبير يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

العاصفة بدأت.. الأرصاد الجوية تطالب المواطنين الابتعاد عن هذه الأماكن اليوم وغد

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة| شاهد

سقوط لـ الدولار.. تحذيرات من ضربة اقتصادية عالمية وانهيار عملاق قادم

20 ألف جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن 7 رمضان

أمطار بهذه المناطق يومي الأربعاء والخميس .. تحذير عاجل للمواطنين

ترشيحاتنا

سعر شيري تيجو 8 برو 2023 العائلية بمصر

احمى رصيدك في البنك.. تطبيقات خطيرة تسرق أموال مستخدمي أندرويد وآيفون

أسعار صرف العملات.. الدولار بـ30.83 جنيه والدينار يتخطى الـ100

بيان عاجل من الخارجية الصينية بشأن زيارة رئيسة تايون للولايات المتحدة

عيار 21 يفاجئ المشترين.. أسعارالذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 29-3-2023

زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب العاصمة الأفغانية كابول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطارك عندنا.. صينية البطاطس بالفراخ بطعم مميز وأرز مبهر والحلو قطايف

سرق الموتوسيكل من قدام البيت.. كاميرا مراقبة تفضح حرامي السويس|شاهد

أول كأس عالم للجدات في جنوب أفريقيا.. اللاعبات أعماراهن 55 عاما فأكثر

أضرار السهر في ليل رمضان.. الوفاة ستكون النتيجة

فيديو

المادة 24..ماذا طلب الهلال السوداني من الكاف في مباراة الأهلي المصيرية/ فيديوجراف

طلبت الطلاق على الهواء.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته بسبب كلب| فيديوجراف

الفراخ رخصت 60 جنيها وطرح لحوم بأسعار منخفضة بهذه الأماكن| شاهد

الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ