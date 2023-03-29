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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان العربي يدعو لاتخاذ خطوات جادة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

صدى البلد

  دعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ خطوات جادة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، والعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل عملية السلام، ووقف كافة الانتهاكات والإجراءات الاستفزازية الأحادية الجانب التي تقوم بها سلطة الاحتلال، ووقف الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، واقتحامات المدن الفلسطينية.
وأكد البرلمان العربى، في بيان أصدره اليوم /الأربعاء/ في الذكرى الـ47 ليوم الأرض الفلسطيني، موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعمه المطلق لنضاله العادل من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة.
وجدد البرلمان العربي، تضامنه مع الشعب الفلسطيني في دفاعه عن أرضه وتاريخه ومقدساته وهويته الوطنية، وضرورة العمل على تحقيق السلام وفق القرارات الأممية ومبادرة السلام العربية القائمة على رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. 
وأشار إلى أن إحياء ذكرى يوم الأرض الفلسطيني هذا العام، يأتي في ظل تصعيد خطير ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس منذ تولي حكومة اليمين المتطرفة الحكم مع مطلع العام الجاري ، وفرضها خطة جديدة بمزيدٍ من سياسة التهجير القسري كعقاب للفلسطينيين، وتسريع وتيرة بناء المستوطنات غير القانونية وسرقة المزيد من الأراضي في الضفة الغربية والقدس، وتصعيد غير مسبوق لاعتداءات ميليشيات المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني بحماية من قوات الاحتلال، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، وخاصة في شهر رمضان الكريم في استفزاز لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين، ما يهدد بتفجر الأوضاع في المنطقة بشكل لن يستطيع أحد السيطرة عليه.

 

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