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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لـ الأطباء .. احذر الحبس والغرامة عقوبة تزوير الشهادات المرضية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تصدى قانون العقوبات لجرائم التزييف والتزوير، لاسيما الأطباء الذين انعدمت ضمائرهم مقابل تحصيل مبالغ من المرضى على حساب مهنتهم .

و وضع القانون عقوبات رادعة تصل للحبس وغرامة 500 جنيه لكل طبيب تعمد تزوير شهادة المريض الطبية ، وتشخيصه على أنه يعاني من مرض ما ، أو لديه عاهة مستديمة .

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الحبس سنة أو الغرامة عقوبة سم الحيوانات فى قانون العقوبات المصرى

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احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة قتل الحيوانات في قانون العقوبات المصري

فى هذا الصدد ، نصت المادة 222 من القانون على أن يعاقب كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك  بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه .

 

فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة.

ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.

قانون العقوبات جرائم التزييف التزوير تزوير طبيب

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