ارتفاع عدد المصابين والمتوفين في حادث تصادم بلبيس إلى 17 شخص

ارتفع عدد المتوفين في حادث تصادم سيارة نقل، وأخري ميكروباص ونصف نقل ، بطريق الزقازيق بلبيس أمام مزلقان أولاد سيف إلي 7 متوفين و10 مصابين ، وتم نقل المصابين إلي مستشفي بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ علي الجثث بثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بوصول 7 جثث و10 مصابين وتم التحفظ علي الجثث بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سياره نقل وأخري ميكروباص ونصف نقل بطريق الزقازيق بلبيس، امام مزلقان اولاد سيف ، وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.