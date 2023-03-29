زيارة مهمة لمحطة زابوريجيا النووية.. هذا ما سيقوم به جروسي

وصل رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إلى إنرهودار في جنوب أوكرانيا في زيارة لمحطة زابوروجيا للطاقة النووية، بحسب ما ذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية.

وسيطرت القوات الروسية على محطة الطاقة النووية منذ بداية الحرب، وكانت مصدر توتر دائم بين القوات الروسية والأوكرانية، حيث اتهم كل منهما الآخر بقصف بالقرب المتبادل بالقرب منها، ما عرض سلامة واستقرار المحطة للخطر، الأكبر من نوعه في أوروبا.

ووضعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، مفتشيها في المنشأة أواخر العام الماضي في محاولة للإشراف على معايير السلامة في الموقع.

وحذرت مرارًا من كارثة نووية محتملة إذا لم يتم إنشاء منطقة آمنة حول المحطة.

يقوم جروسي بزيارة عمل إلى الموقع، وهي زيارته الثانية للمنشأة، وسيتواجد هناك ”لتقييم الوضع شخصيًا والتأكيد على الحاجة الملحة لحمايتها أثناء النزاع العسكري المستمر في البلاد".