عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد الفلسطينية تحذر من انخفاض الطقس الأسبوع المقبل

صدى البلد

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الطقس اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى غائم وبارد خاصة في المناطق الجبلية.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا وارتفاع الأمواج.

ويتوقع أن يكون الطقس مساء اليوم، غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الأمواج.

ومن المتوقع أن يكون الطقس غداً يوم الخميس، غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وارتفاع الأمواج .

ويوم الجمعة المقبلة، يتوقع أن يكون غائما جزئيا وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ,ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وارتفاع الأمواج.

ويوم السبت المقبل، يكون الطقس غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الأمواج.

الأرصاد الجوية الأرصاد الطقس درجات الحرارة درجات الحرارة درجات الحرارة امطار متفرقة الفلسطينية ارتفاع الأمواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في دقائق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

انهيار لهذه الأسباب.. تراجع سعر الفراخ البيضاء 40 جنيها اليوم الأربعاء

وانت مغمض.. شوبير يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

20 ألف جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن 7 رمضان

أوامر الجن.. اعتداء دجال على طفلة أمام والدها لاستخراج الآثار| القصة الكاملة

خلفا لـ فيريرا.. مهيب عبد الهادي يعلن اسم المدير الفني الجديد للزمالك

هتعمل شهادة ولا وديعة.. إقبال كبير على بنكي الأهلي ومصر لصرف شهادة 18%| تفاصيل

هل يُقبل صوم من أصبح على جنابة في رمضان.. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

بلاش حد يشتتك|رسالة شديدة اللهجة من الأهلي للجماهير قبل مواجهة الهلال السوداني

نيوزويك تسلط الضوء على عنف الشرطة مع المتظاهرين في فرنسا.. صور

علاوة سنوية للموظفين و 12 شهرًا إجازة .. مفاجآت قانون العمل 2023

على أجهزة التنفس.. تفاصيل الحالة الصحية للخطيب وموقفه من حضور مباراة الأهلي والهلال

عاصفة قوية تضرب هذه المناطق..تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

دعاء النبي إذا أفطر عند أهل بيت.. 9 كلمات رددهم لو اتعزمت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. أعراض كدمات الزعل ونصائح ذهبية لتجنب الانتفاخات وآلام المعدة في رمضان

ياسر جلال: علاقة مشروعة عمل ممتع وزوجتي حبي الأول ووش السعد عليا | حوار

احذر.. مخاطر تناول الحلويات بعد الإفطار مباشرة

شاهد.. بقرة مولودة بعلامة غريبة على جسدها

فيديو

انتم فشلة .. هل تطاول محمد سعد على العاملين بمسلسله ؟

العاصفة بدأت.. الأرصاد محذرة المواطنين: ابتعدوا عن هذه الأماكن

تطورات في الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

فتحي عبدالوهاب يكشف حقيقة خناقة رانيا يوسف وكيف تاثر برحيل والدته/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ