الأرصاد الفلسطينية تحذر من انخفاض الطقس الأسبوع المقبل

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الطقس اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى غائم وبارد خاصة في المناطق الجبلية.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا وارتفاع الأمواج.

ويتوقع أن يكون الطقس مساء اليوم، غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الأمواج.

ومن المتوقع أن يكون الطقس غداً يوم الخميس، غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وارتفاع الأمواج .

ويوم الجمعة المقبلة، يتوقع أن يكون غائما جزئيا وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ,ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وارتفاع الأمواج.

ويوم السبت المقبل، يكون الطقس غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الأمواج.