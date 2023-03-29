هل خلع الأسنان في نهار رمضان يبطل الصيام؟.. الإفتاء: جائز بشرط

يعد صوم رمضان من الفرائض بل إنه أحد أركان الإسلام الخمسة، لذا فإنه ينبغي تجنب كل المفطرات التي تبطله ، ولعل هذا ما يفسر بحث الكثيرين عن سؤال هل خلع الأسنان في نهار رمضان يبطل الصيام ؟، حيث يسعون لاجتناب كل ما يمكنه التأثير سلبًا على صيامهم وإفساده أو حتى إنقاص ثوابه، وقد فطنوا إلى فضله العظيم ، وأدركوا أن تضييعه خسارة كبيرة لا يمكن تعويضها ، لذا يتساءل كل صائم اضطره الألم إلى خلع أسنانه في نهار رمضان، هل خلع الأسنان في نهار رمضان يبطل الصيام ؟، ليطمئن قلبه على صيامه .

هل خلع الأسنان في نهار رمضان

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن خلع الأسنان للصائم في نهار رمضان جائز، ولا يبطل الصوم إذا لم يدخل شيء إلى الجوف، وخروج الدم من خلع الأسنان لا يؤثر في الصوم.

وأوضحت “ الإفتاء” عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: ( هل خلع الأسنان في نهار رمضان يبطل الصيام ؟)، أن تنظيف الأسنان، وحشوها وخلعها وحقن الفم بحقنة مخدرة لإجراء ذلك في نهار رمضان ليس له أثر في صحة الصيام، بشرط التحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم.

وأضافت أنه كذلك الحال بالنسبة للإبرة المخدرة - البينج- ، مشيرة إلى أنه لا أثر لها على صحة الصوم؛ لكون المادة المخدرة ليست في معنى الأكل والشرب ولا تصل إلى الجوف، فالأصل صحة الصوم وسلامته؛ فيبقى الأصلُ على أصله حتى يأتيَ ما يُغيِّره، وإن استطاع الصائم أن يؤخر مثل هذه العمليات لما بعد الإفطار كان أولى .

حكم خلع الأسنان في نهار رمضان

ونبه الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن خلع الأسنان أو تنظيفها أو الذهاب لطبيب الأسنان، وإجراء العمليات الجراحية في الفم، لا تؤثر على صحة الصوم ولا تفسده، طالما لم ينزل شئ إلى الجوف.

وأفاد “ عرفة ” في إجابته عن سؤال: ( ما حكم خلع الأسنان وتنظيفها في نهار رمضان؟)، بأنه طالما لم ينزل إلى الجوف، مياه أو دم أو من آثار العمليات الجراحية، فلا يؤثر ذلك على صحة الصوم، موصيًا المرضى أن يذهبوا إلى طبيب الأسنان في الليل بعد الإفطار.