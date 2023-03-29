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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معاناة دامت سنوات.. محافظ الإسكندرية: إطلاق مشروع تطوير شارع أحمد أبو سليمان

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم ، إشارة بدء تنفيذ مشروع رصف شارع أحمد أبو سليمان بنطاق حي شرق وذلك بعد  استكمال وإدخال كافة المرافق بالشارع .

وقال الشريف إن شارع أبو سليمان يُعد ضمن أحد أهم الشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية للطرق ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتكلفة تبلغ ٢٠ مليون جنيه ، ويربط الشارع بين محور المحمودية حتى شارع مصطفى كامل بطول ٢ كيلو متر وعرض ٢٠ مترا في الاتجاهين ، ويخدم قطاعا عريضا من المواطنين، وذلك بعد معاناة أهالي المنطقة والتي دامت لسنوات وتأخر تطويره بسبب عدم وجود كافة المرافق بالشارع من قبل.

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وخلال ذلك التقى المحافظ بالمواطنين واستمع إليهم مُوضحًا أن الرصف تأخر بسبب الانتهاء من استكمال كل الموافق في الشارع ، كما أثني علي المشاركة والخدمة المجتمعية السباقة التي تقوم بها كافة الجهات المشاركة ، من مديرية الطرق والنقل والحي بالتعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، مؤكدا علي أن شارع أحمد أبوسليمان يعد من أهم الشوارع التي تحتاج إلى رصف طبقاً لاحتياجات المواطنين بالمنطقة ورصفه  يؤدي الى انفراجة كبيرة في حركة المرور بجميع الطرق المؤدية للمنطقة .

وشدد الشريف على المختصين بضرورة رصف الشارع واتمام الأعمال بأعلى كفاءة وطبقا للمواصفات والقياسات التي تم وضعها،  مطالبا بإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن ، ليجد المواطن تطورا ملموسا ، وتنتهي مشكلة الزحام بمنطقة سكنية هامة كون الشارع يربط بين شارعين من أهم الشوارع الحيوية بالمدينة .

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائرة الرمل ، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل .

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