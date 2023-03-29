معاناة دامت سنوات.. محافظ الإسكندرية: إطلاق مشروع تطوير شارع أحمد أبو سليمان

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم ، إشارة بدء تنفيذ مشروع رصف شارع أحمد أبو سليمان بنطاق حي شرق وذلك بعد استكمال وإدخال كافة المرافق بالشارع .

وقال الشريف إن شارع أبو سليمان يُعد ضمن أحد أهم الشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية للطرق ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتكلفة تبلغ ٢٠ مليون جنيه ، ويربط الشارع بين محور المحمودية حتى شارع مصطفى كامل بطول ٢ كيلو متر وعرض ٢٠ مترا في الاتجاهين ، ويخدم قطاعا عريضا من المواطنين، وذلك بعد معاناة أهالي المنطقة والتي دامت لسنوات وتأخر تطويره بسبب عدم وجود كافة المرافق بالشارع من قبل.

وخلال ذلك التقى المحافظ بالمواطنين واستمع إليهم مُوضحًا أن الرصف تأخر بسبب الانتهاء من استكمال كل الموافق في الشارع ، كما أثني علي المشاركة والخدمة المجتمعية السباقة التي تقوم بها كافة الجهات المشاركة ، من مديرية الطرق والنقل والحي بالتعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، مؤكدا علي أن شارع أحمد أبوسليمان يعد من أهم الشوارع التي تحتاج إلى رصف طبقاً لاحتياجات المواطنين بالمنطقة ورصفه يؤدي الى انفراجة كبيرة في حركة المرور بجميع الطرق المؤدية للمنطقة .

وشدد الشريف على المختصين بضرورة رصف الشارع واتمام الأعمال بأعلى كفاءة وطبقا للمواصفات والقياسات التي تم وضعها، مطالبا بإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن ، ليجد المواطن تطورا ملموسا ، وتنتهي مشكلة الزحام بمنطقة سكنية هامة كون الشارع يربط بين شارعين من أهم الشوارع الحيوية بالمدينة .

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائرة الرمل ، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل .