غدًا.. آخر موعد للتقديم لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب 2023

أعلنت الهيئة العلمية لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب عن فتح باب الترشح للجائزة لدورة العام 2023 (الدورة الواحد وأربعون) التي تبلغ قيمتها عشرين ألف دولار، وتمنح تقديرًا لنتاج علمي متميز في السنوات الخمس السابقة للترشح، يؤدي نشره وتعميمه إلى الزيادة في المعرفة العلمية والتطبيقية، والإسهام في حل مشكلات ذات أولوية محليًا وإقليميًا وعالميًا، ونشر ثقافة البحث العلمي.

مجالات الجائزة: العلوم الطبية والصحية العلوم الهندسية العلوم الأساسية العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية العلوم التكنولوجية والزراعية العلوم الاقتصادية والإدارية.

آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو 31 مارس 2023.

لمزيد من المعلومات عن الجائزة : يتم الدخول على الرابط : https://shoman.org/Researchers

ولتقديم الدعم الفنى : ضرورة التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني: [email protected]

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة لجوائز الجامعة يتم التعبئة للرابط https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

وتأتي جائزة "شومان للباحثين العرب"؛ إيماناً من المؤسسة بأن المجتمعات لا يمكن لها أن تتقدم من دون العلم، ومن دون أن يتم تعزيزه في أوجه الحياة المختلفة، وتهدف إلى إعداد جيل من الباحثين والخبراء والاختصاصيين العرب في الميادين العلمية المختلفة، إضافة إلى الإسهام في دعم البحث العلمي والعربي وتفعيله.

وتمنح الجائزة تقديراً لنتاج علمي متميز في السنوات الخمس السابقة للترشح ويؤدي نشره وتعميمه إلى زيادة في المعرفة العلمية والتطبيقية، والإسهام في حل مشكلات ذات أولوية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ونشر ثقافة البحث العلمي، وتتكون من شهادة تتضمن اسم الجائزة واسم الفائز، والحقل الذي فاز به، ومكافأة مالية مقدارها 20 ألف دولار، ودرع يحمل اسم الجائزة وشعارها.

وأشارت الهيئة الى ان الأبحاث المقدمة للجائزة، يجب أن يكون قد تم إنجازها في بلد عربي، مبينة أن أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراه لا تدخل في تقيم النتاج العلمي للمتقدم. كما اشترطت الهيئة أن يرسل النتاج العلمي للمتقدم إلكترونياً، من خلال التسجيل وتقديم طلب الترشح للجائزة عبر النظام الإلكتروني المتاح على الموقع الإلكتروني للمؤسسة وهو: (https://shoman.org/researcher)، مرفقاً بالوثائق والمعلومات الأخرى المطلوبة في النموذج المعد لذلك، مع مراعاة التقيد التام بتعليمات تعبئة النموذج المذكور لتسهيل عمل المحكمين.

وكان قد التقى الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، بفريق عمل مركز التوظيف بالجامعة لعرض نتائج وإنجازات الملتقى التوظيفي السنوي وذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

بدأ العرض بتقديم الدكتور أحمد عبدالعزيز مدير مركز التوظيف للملتقى التوظيفي والهدف منه ومدى أهميته بالنسبة لطلاب و خريجى جامعة عين شمس .

وأعقبه عرض سما سنجر المدير التنفيذى للمركز للأسباب و المنطق وراء اختيار إقامة هذا النوع من الفاعليات بناء على دراسة سوقية تم اجراؤها مع أكثر من ٤٠٠ شركة.

قامت المهندسة ريم رحيم نائب مدير المركز للشراكات و العلاقات المؤسسية والأستاذة آلاء بيومي أخصائي تطوير الأعمال بعرض نتائج الفاعلية من حيث أرقام الشركات المشاركة وعدد الطلاب و الخرجين و تقييم الشركات للفاعلية و التى فاقت جميعها الأهداف الموضوعة مسبقا حيث شارك في الملتقى التوظيفي أكثر من ٥٠٠٠ طالب وخريج من أبناء الجامعة بوجود ٥٧ شركة.

وعقب ذلك، قام باهر عامر المدير المالى و الإدارى بشرح الخطوات التى تم تنسيقها مع جميع الجهات الإدارية والمالية بالجامعة لضمان تنفيذ الفاعلية بشكل سلس ومتفق مع سياسات الجامعة و أيضاً ضمان سير العمليات المالية والادارية بشكل سلسل و دفع مستحقات الموردين فى المواعيد المتفق عليها.