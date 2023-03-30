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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث|دجال ينتهك جسد قاصر أمام والدها قرباناً للجن وهايدي: حماتي شيطان.. ومأساة ملكة جمال الوراق.. وعامل قنا سلب طالبة ثانوي أعز ما تملك

صدى البلد

نشر قسم الحوادث عددا من الأخبار والتقارير خلال الساعات الماضية كان ابرزها مأساة قاصر قدمها والدها لدجال هتك عرضها قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية ودعوى خلع أقامتها سيدة حسناء للطلاق من زوجها بسبب تدخل حماتها في حياتهما وأيضا القصة الكاملة لتشويه وجه ملكة جمال النيل بالوراق. 

وتضمنت الأخبار: 

 

اتصدمت بحقيقته بعد الجواز.. هايدي: أمه بتحدد ناكل ايه ونخلف امتى

 

شاب وسيم ذو منصب مرموق ميسور الحال .. مواصفاته أهلته أن يكون "عريس لقطة" عندما رأته "هايدي" - اسم مستعار - اعتبرته فارس الأحلام ووافقت فورا على الزواج منه خاصة أنها تحمل قدرا كبيرا من الجمال أيضا، واعتبرت أنهما "لايقين على بعض" إلا أنها بمجرد دخول عش الزوجية اصطدمت بحقيقة عريسها "البيه طلع ابن أمه".

 

انتهك جسمي بمباركة أبويا .. مأساة قاصر قدمها والدها لدجال قربانًا للجن

 

داخل أروقة قسم شرطة الجيزة دوت صرخات سيدة مستغيثة بضباط الشرطة بعد مأساة تعرضت لها ابنتها القاصر التي قدم والدها جسدها وشرفها هدية لدجال بحجة "تحضير الجن" وفتح مقبرة أثرية أسفل منزله.

 

كتّفني .. اعتراف صادم من طالبة الثانوية العامة ضحية غريزة عامل قنا

 

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية عاملًا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض طالبة بالثانوية العامة من محافظة قنا لم تبلغ الـ 18 عاما مستغلاً صغر سنها وهواها وخشيتها من وليها واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها.

 

اطلعي متخافيش.. التحقيقات تكشف كارثة في تشويه وجه ملكة جمال النيل بالوراق

 

أجرت نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في تعدي شاب على طالبة جامعية تحمل لقب ملكة جمال النيل بمنطقة الوراق حيث شوه وجهها بـ"كتر" ما أدى لإصابتها بجروح قطعية متفرقة تم لَأمها بـ 25 غرزة.

قسم الحوادث مأساة قاصر قربانا للجن دعوى خلع تشويه وجه ملكة جمال النيل

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