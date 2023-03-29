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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اطلعي متخافيش.. التحقيقات تكشف كارثة في تشويه وجه ملكة جمال النيل بالوراق

المجني عليها
المجني عليها

أجرت نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في تعدي شاب على طالبة جامعية تحمل لقب ملكة جمال النيل بمنطقة الوراق حيث شوه وجهها بـ"كتر" ما أدى لإصابتها بجروح قطعية متفرقة تم لَأمها بـ 25 غرزة. 

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها تدعى مروة العشيري 20 عاما بطالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب وأن المتهم جارها تتبعها أثناء نزولها من شقتها في الطابق الرابع وفاجأها من خلفها على سلم العقار وانهال عليها بالضرب في وجهها وذراعيها ورأسها وكشف التقرير الطبي عقب توقيع الكشف عليها، أنها أصيبت بـ  3 غرز بالخد الأيمن، 3 بالخد الأيسر، 3 بالكتف اليسرى، 7 أعلى الرأس، إضافة إلى 11 غرزة بمناطق متفرقة بجسدها بإجمالي 25 غرزة. 

وخلال التحقيقات قالت المجني عليها إنها موديل ملكة جمال بنت النيل لعام 2022، وقالت إنها في يوم 4 رمضان كانت على موعد مع صديقتها للخروج سويا وأثناء نزولها من منزلها على السلم الذي كان مظلما للغاية فوجئت بالبوابة الأمامية للعقار مغلقة بطريقة محكمة على غير العادة وعندما حاولت فتحها شعرت بخطوات مسرعة خلفها فاستدارت لمعرفة من يخلفها ففوجئت بجارها في الطابق الأول يدعى "كمال.ح.ع" يمسك برأسها ويوجه لها عدة ضربات شعرت بها بأنها أداة حادة فاستغاثت بأسرتها والجيران وكلما تعالت صرخاتها كلما انهال عليها المتهم بالضرب ومزق وجهها ورأسها وذراعيها.

وأضافت المجني عليها أن صرخاتها جمعت الجيران ووالديها ففر المتهم عائدا إلى شقته وأغلق الباب على نفسه وقامت أسرتها والجيران بنقلها إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 4304 جنح الوراق. 

وقالت مروة العشيري إنها لا تعلم حتى الآن سبب ارتكاب المتهم للجريمة مؤكدة أنها ليست لها علاقة به هو مجرد جار لهم يسكن بذات العقار وإنها التقت به قبل الحادث بيومين حيث كانت تصعد على السلم مسرعة وتصادف وقوفه أمام شقته فقال لها: "اطلعي ما تخافيش أنا مبخوفش" فردت عليه قائلة: "أنا مش خايفة هخاف منك ليه" ولم تتحدث معه بعد ذلك مطلقا.

واستطردت قائلة: "يوم الجريمة قبل الفطار مباشرة سمعناه بيتخانق مع عمه وبيقول يعني إيه مش خايفة مني إزاي متخافش مني وكنت مش فاهمة إن الكلام ده عليا". 

واستكملت: "عامل مجنون ومش أول مرة يعمل كده عملها مع أخوه وأخته ومرات أبوه لحد ما سابوله البيت ومشيوا". 

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، اتهمت فيه شابًا جارها بالاعتداء عليها، وذكرت المجني عليها أن المتهم اعتدى بسلاح أبيض وأصابها بوجهها، ما أسفر عن تشويهها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، حيث تمكنت قوة من مباحث الوراق من القاء القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

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تشويه وجه ملكة جمال النيل الوراق نيابة شمال الجيزة طالبة جامعية ملكة جمال النيل مروة العشيري

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