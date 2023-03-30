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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو الشاذلي يتعاون مع عبد الباسط حمودة في أغنية جديدة

عمرو الشاذلي وعبدالباسط
عمرو الشاذلي وعبدالباسط

أعلن الملحن عمرو الشاذلي، أنه يستعد لطرح أغنية جديدة من ألحانه وهي غناء الفنان عبد الباسط حمودة.

ونشر عمرو الشاذلي، صورة جمعته بالفنان عبد الباسط، من خلال حسابه على تطبيق “الانستجرام”، وعلق قائلًا استنونا في أغنية إعلان جديدة".

عبد الباسط حمودة وأحمد أمين وأحمد الخطيب يغنون لـ «البطة الصفرا»

عبد الباسط حمودة مع مصطفي حجاج في دويتو جديد

يذكر أن انتهى صناع فيلم “البطة الصفرا” من تسجيل ثلاث أغانٍ خاصة بالفيلم سيتم طرحها كمواد دعائية للفيلم، بالإضافة لوجودها ضمن أحداثه. 

الأغاني الثلاثة كلها من كلمات مصطفى البرنس، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، وهندسة صوتية ماهر صلاح. 

الأغاني الثلاثة بأصوات النجوم عبد الباسط حمودة وأحمد أمين، وهو أحد ضيوف الشرف بالعمل، والأغنية الثالثة للمطرب الصاعد أحمد الخطيب.

 

أبطال فيلم “البطة الصفرا”

ويلعب بطولة فيلم “البطة الصفرا”، النجوم محمد عبد الرحمن وغادة عادل، بالاشتراك مع الفنانين محمود حافظ وفرح الزاهد وإبرام سمير وحسن أبو الروس وأحمد طلعت. 

ودخل الفيلم مرحلة ما بعد التصوير تمهيدا لعرضه تجاريا في موعد سيتم تحديده لاحقًا. 

البطة الصفرا مصطفى البرنس بلال سرور الباسط حمودة الملحن عمرو الشاذلي الإنستجرام

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