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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طليقي رماني وأمي ولعت في الشقة.. منة فضالي تكشف تفاصيل صادمة عن زواجها السري

صدى البلد

كشفت الفنانة منة فضالي، سبب انفصالها عن زوجها الأول، والتي تزوجته رغمَا عن رفض والدتها، بسبب أنه كان يكبرها بـ20 عامًا.

وقالت منة فضالي خلال حوارها مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج “VIP” المذاع على شاشة “هي”: ماما تعبت وضغطها علي وأغمى عليها وكانت هتتشل.

والله معرفش أنا عملت كدا ليه  ودي من الحاجات الغلط اللي عملتها وبندم عليها، ووالدتي رفضت بسبب أنه أكبر منى بأكتر من 20 سنة وكان متجوز وعنده ولاد.

واستكملت منة فضالي حديثها: هي جت معايا عِند وعشان هي رفضت أنا عملت كدا بعاند فيها، وبالنسبة لوالدتي ماما راحتله لحد عنده وولعت له في الشقة، ساخرة: لأ كنت بهزر، وهو بيحب ماما جدَا مش هزار يعني، مد ايه عليا مرة، ووقعني من على السلم عشان الغيرة لأني اتصورت فوتوسين وقالي مينفعش تتصوري كدا ورماني من على السلم اتكسرت ورحت المستشفى وبعدها اتطلقت.

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الجدير بالذكر أن برنامج “vip” يعرض على شاشة "هي" يوميًا في شهر رمضان في تمام الساعة 11 مساءً، كما يعاد عرضه في اليوم الثاني في تمام الساعة 3 صباحًا، والساعة 10 صباحًا 

منة فضالي الفنانة منه فضالى انفصالها عن زوجها تفاصيل صادمة مسلسل سرة باتع

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