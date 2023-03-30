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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صادم .. قرد يخطف رضيع آسيوي من بين مجموعة أطفال

قرد يخطف رضيع آسيوي
قرد يخطف رضيع آسيوي من بين مجموعة من الأطفال..النهاية سارة

أظهر مقطع فيديو صادم محاولة خطف قرد لـ رضيع آسيوي كان يجلس بين مجموعة من الأطفال من مختلف الأعمار في ممر بين بيوت بلدهم الأجنبي. 

كشف مقطع الفيديو الغريب عن إصرار القرد على خطف الطفل الذي حضر سريعا وأمسك بالرضيع بكل قوة، كما قام بسحله أرضا والذهاب به بعيدا. 

قرد يخطف رضيع 

وخلال مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعلو صرخات الأطفال المصدومين بعد قيام القرد بمحاول خطف الطفل سريعا من بينهم. 

ولحسن حظ الطفل، أنقذه رجل كبير من بين يدي القرد الشرس حيث لحقه سريعا صارخا في القرد مما تسبب في تركه الرضيع بمجرد رؤيته للرجل الكبير. 

وبعد أن ترك القرد الطفل، عاد على الفور إلى مجموعة الأطفال الذين كانوا يجلس بجوراهم. 

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قرد يخطف رضيع آسيوي من بين مجموعة من الأطفال..النهاية سارة  
قرد يخطف رضيع آسيوي من بين مجموعة من الأطفال..النهاية سارة  
قرد يخطف رضيع آسيوي من بين مجموعة من الأطفال..النهاية سارة  
قرد يخطف رضيع آسيوي من بين مجموعة من الأطفال..النهاية سارة  

 

الطفل بعد نجاته من يدي القرد الشرس

 

 

 

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