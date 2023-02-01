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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرود مفقودة ونمر هارب.. ماذا يحدث في حديقة حيوان دالاس؟

صدى البلد

تم الإبلاغ عن اختفاء قرود يوم الاثنين الماضي بعد وفاة نسر وهروب نمر من حديقة حيوان دالاس الأمريكية، بحسب صحيفة ذا جارديان البريطانية.

وفقد قردان من قرود الإمبراطور تامارين ويعتقد أنهما نُقلا عن عمد من حديقة حيوان دالاس، في أحدث لغز يتعلق بحيوانات الحديقة هذا الشهر.

وقالت حديقة الحيوان في بيان إنه عندما اكتشف موظفو حديقة حيوان دالاس أن القرود مفقودة صباح يوم الاثنين، كان "من الواضح أن المواطن قد تعرض للخطر عمداً". واتصلت حديقة الحيوان بإدارة شرطة دالاس، التي تحقق في الحادث.

وأكدت الشرطة أن تحقيقاتها الأولية توصلت إلى أن "قطعًا متعمدًا" تم إجراؤه في موطن القرود: "هناك قردان مفقودان ، ويعتقد أن الحيوانات تم أخذها عن قصد".

وقالت حديقة الحيوان في بيان إن قرود الإمبراطور تامارين، وهي نوع صغير موطنه أمريكا الجنوبية، "من المرجح أن تظل قريبة من المنزل"، مضيفة أنه تم البحث في حديقة الحيوانات ولكن لم يتم تحديد مكان القرود بعد.

وفي الأغلب تتعرض قرود الإمبراطور تامارين لعمليات سرقة، كما في ملجأ لها في شمال فرنسا عام 2016، وفي جنوب شرقها عام 2011 وفي حديقة حيوانات في بلاكبول البريطانية عام 2014. 

وعثر على النسر المحبوب «بين» البالغ 35 عاماً نافقاً خلال الأسبوع الماضي. ورجحت السلطات ألا يكون نفوقه ناتجاً عن أسباب طبيعية نظراً لإصابته «بجرح غير مألوف».

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