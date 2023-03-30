طارق لطفي يكشف كواليس انفجار لغم أثناء تصوير ليلة السقوط

كشف الفنان طارق لطفي كواليس انفجار لغم أثناء تصوير مسلسل ليلة السقوط الذي يعرض حاليا.

وقال في تصريحات لـ"صدى البلد":نصور في أماكن حقيقية، وكنا نحضر لمشهد به انفجارات بالعمل ووضع المسئول عن الانفجارات بعض المفرقعات بجانب لغم حقيقي لم نكن نعلم عنه شيئا، وعندما انفجرت المفرقعات انفجر اللغم وحدثت حالة من الرعب في اللوكيشن.

وعلى جانب آخر الكاتب مجدي صابر أعرب عن سعادته بردود الفعل عن مسلسل"ليلة السقوط" المعروض حالياً على قنوات روتانا وزاكروس وlbc.

وقال السيناريست مجدي صابر أن العمل حقق نسبة مشاهدات كبيرة منذ بداية عرضه، لأنه تناول مشاهد لم تتطرق لها الدراما العربية من قبل فى العالم السرى لتنظيم داعش الإرهابى، وهو ماأثار اعجاب الجمهور، وتابعت ذلك عبرت وسائل التواصل الاجتماعى.

وأشار مجدي صابر: إلى أن الحلقة الخامسة التى عرضت اليوم شهدت تصاعد درامى لوحشية داعش اثناء احتلالها للموصل، وصورت جرائم الذبح والقتل الوحشية التى يقوم بها الدواعش مستغلين اسم الدين للسيطرة على شباب الموصل.

وأضاف مجدي صابر: أن الدواعش حاولوا اقناع أهل الموصل بأنهم يقبلوا النصارى والشيعة والسنة والأديان المختلفة ان تعيش فى أمان تحت رعايتهم، لكن الحقيقة انهم لايقبلون احدا، غيرالمنتمين للفكرالداعشى، حتى السنه الذين يرفضوا الفكر الداعشى ذبحوهم واستحلوا نساؤهم ، واعتبروهم اعداء لهم، وهو ماصورته المشاهد الجريئة التى قدمتها حلقة اليوم.

