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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مذكرات زوج الحلقة 6.. عائشة بن أحمد تبحث عن طارق لطفي

صدى البلد

بدأت أحداث الحلقة السادسة من مذكرات زوج بمحاولة شيرين عائشة بن أحمد الوصول إلى زوجها رؤوف طارق لطفي بعد تركه للمنزل على إثر الخلافات الزوجية التي تحدث بينهما.

 

وتلجأ شيرين لدكتور طه عياد (خالد الصاوي) ليساعدها في العثور على رؤوف، لكنه ينصحها بالذهاب إلى طبيب نفسي ليساعدها في حل مشاكلها الزوجية، ويؤكد لها أن زوجها ترك المنزل بحثا عن الحرية والراحة التي يفتقدهما في حياته معها.


مسلسل “مذكرات زوج” حصريا على شاشة “cbc” في المواعيد التالية حيث سيكون العرض الأول الساعة: 8.45 مساء، والإعادة1 الساعة: 2.45 فجرًا، والإعادة 2 الساعة: 2.45 ظهرا، كما سيتاح للجمهور مشاهدة العمل على منصة “WATCH IT”.

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يواصل الفنان طارق لطفي وأبطال مسلسل "مذكرات زوج"، تصوير المسلسل وذلك استعداداً لعرضه في شهر رمضان المقبل ٢٠٢٣.

 

شخصية طارق لطفى فى مذكرات زوج

تدور أحداث مسلسل "مذكرات زوج" حول المشكلات التي يتعرض لها الأزواج في منتصف العمر، ويجسد طارق لطفي شخصية مراقب جوي يكتشف في منتصف حياته أنه لم يحقق ما كان يتمنى فيقرر الذهاب لطبيب نفسي، في إطار  اجتماعي لايت.

خالد الصاوي طارق لطفي وفاء عامر طبيب نفسي مسلسل

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