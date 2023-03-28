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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 6.. مواجهة مرتقبة بين روبي ووفاء عامر

وفاء عامر
وفاء عامر

بدأت الحلقة 6 من مسلسل حضرة العمدة بوجود شجار كبير أمام روبي وذلك أثناء مشاهدتها لمباراة كرة قدم داخل القرية.

 

وظهر الفنان محمود عبد المغني وأنقذ روبي وذهب معها إلي بيتها، حيث شكرته روبي على إنقاذها وعلى رسم رسومات علي سيارتها.

 

بعد ذلك ينكشف تورط شقيق شلباية "وفاء عامر" في وفاة العديد من الاأشخاص بسبب مركب الهجرة غير الشرعية.

 

وتحاول شلباية أن تخرج شقيقها من تلك الأزمة وأن تدفع لأهل المتوفي الأموال إلا أنها تفاجأ بروبي بمنزلهم لتنتهي الحلقة.

مسلسل حضرة العمدة:

يعرض مسلسل حضرة العمدة يوميا طوال شهر رمضان 2023 على قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة 8:15 مساءً، وتعاد الحلقة ثلاث مرات في اليوم التالي للعرض الأول، حيث الأولى الساعة 2:30 صباحا، والثانية 10:30 صباحا، والثالثة والأخيرة 4:30 عصرا.


تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة
 

ويأتي التردد الجديد لـ قناة الحياة على 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

أبطال حضرة العمدة :

ويُشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، عدد كبير من الممثلين، أبرزهم أحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، ودينا، ووفاء عامر، وإيهاب فهمي، ومحمد عبد المغني، وأحمد بدير، وسميحة أيوب وصلاح عبد الله وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

مسلسل حضرة العمدة وفاء عامر

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