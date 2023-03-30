هوندا تستدعي 330 ألف سيارة بسبب زجاج المرآة الجانبية

أعلنت شركة هوندا عن سحب 330 ألف سيارة بسبب مشكلة في المرايا الجانبية تؤدي الى سقوطها، وأثبتت آليات التسخين في المرايا أنها أكثر من اللازم بالنسبة للمادة اللاصقة التي تربط زجاج المرآة ووسادة التدفئة بالسيارة ، مما قد يؤدي إلى انفصالهما عن المركبات.

Honda Odyssey

يشمل الاستدعاء طرازي Honda Pilot و Ridgeline 2020-2021 ونماذج Honda Passport و Odyssey 2020-2022، وتم إنتاج جميع المركبات البالغ عددها 330,318 مركبة من 3 يناير 2020 إلى 23 يوليو 2021.

Honda Odyssey

وفقًا لشركة صناعة السيارات ، فإن المشكلة تتعلق بوسادة تدفئة المرآة ، والتي يمكن على ما يبدو أن تخفف المادة اللاصقة وتنفصل عن لوحة دعم المرآة، وفي حالة حدوث ذلك ، يمكن أيضًا أن ينفصل زجاج المرآة ويسقط معه ، مما يضعف الرؤية الخلفية على جانبي السيارة ويزيد من خطر حدوث تصادم.

Honda Odyssey

لا يؤثر الاستدعاء إلا على بعض طرازات هوندا حيث قام صانع السيارات بتغيير وسادة التسخين والشريط اللاصق في يوليو 2021، وأجرت الشركة هذا التغيير لمعالجة مشكلة اهتزازات المرآة ، وتعتقد أن التغيير أدى أيضًا إلى إصلاح أي مشكلات تتعلق بفصل المرآة عن السيارة بسبب المادة اللاصقة المخففة.

Honda Odyssey

ستقوم شركة هوندا بإخطار المالكين عن طريق البريد في الأسابيع المقبلة ، وتطلب منهم أخذ سياراتهم إلى وكيل معتمد لفحصها، يجب إرسال الإشعارات إلى المالكين في أوائل شهر مايو.

سيقوم فني الخدمة باستبدال مجموعات حامل المرآة اليسرى والتلال بجزء محسّن، سيكون إصلاحًا مجانيًا، ويمكن للمالكين الذين دفعوا بالفعل مقابل هذه الإصلاحات الحصول على تعويض.

Honda Odyssey

هذا هو استدعاء صانع السيارات الثاني هذا الشهر، قبل بضعة أسابيع استدعت الشركة ما يقرب من 450.000 طراز لأحزمة الأمان التي يحتمل أن تكون معيبة، وأثرت على طرازات Honda CR-Vو Honda Accord و Honda Odyssey و Acura RDXالشهيرة ، حيث من المحتمل أن تمنع المشكلة أحزمة أمان السيارة من الإغلاق.

تلقت شركة صناعة السيارات 301 مطالبة ضمان تتعلق بالمشكلة ولكنها لم تتلق أي تقارير عن إصابات أو وفيات مرتبطة بالمشكلة، وتعتبر الرؤية الخلفية مطلوبة لتشغيل السيارة بأمان ، لذا فليس من المفاجئ أن تصدر هوندا استدعاء لإصلاح المشكلة المحتملة.