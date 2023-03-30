بطعنه نافذة بالقلب .. مصرع شاب فى بورسعيد

شهدت منطقة تعاونيات الزهور بمحافظة بورسعيد مشاجرة بالاسلحة البيضاء نشبت فى ساعة متأخرة من الليل لقي على اثرها شاب مصرعه عقل اصابته بطعنة نافذة افقدت الحياة وقتيا.

كانت حالة من الفزع سادت بين أهالي منطقة تعاونيات الزهور بمحافظة بورسعيد عقب نشوب مشاجرة بين مجموعة من الشباب أكد شهود العيان انهم ليسوا من أهالي المنطقة استخدموا خلالها ترسانة من الأسلحة البيضاء.

وأكد شهود العيان أن هناك شاب لفظ انفاسه خلال المشاجرة وسقط جثة هامدة بعد طعنه بالقلب بسلاح أبيض حاول الفرار ولكنه سقط مدرج فى دماءه وسط صرخات الاهالى وفرار اطراف المشاجرة .



وقد أستقبلت مستشفي الزهور بمحافظة بورسعيد عن طريق الأهالى الشاب يوسف طارق محمد والذى يبلغ من العمر 18 عام أثر تعرضة لطعنه نافذة بالقلب وقد فارق الحياة قبل دخولة المستشفى.

وفور تلقيه بلاغ بالواقعة وجه اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد بسرعة الوقوف على اسباب الحادث وضبط اطراف المشاجرة وايداع جثمان المتوفى تحت تصرف النيابة العامة .

ومن جانبهم يجرى فريق من ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن بورسغيد تحت قيادة اللواء ضياء زامل مدير البحث تحقيقات وتحديات مكثفة مع تفريغ الكاميرات بمنطقة الحادث و الاستماع الي شهود الواقعة لتحديد الجناة وسرعة ضبطهم .