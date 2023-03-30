الخروج للضرورة القصوى| العاصفة خلال ساعات وسرعتها 60 كيلو.. والأرصاد تحذر هؤلاء!

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من طقس الساعات المقبلة، ولذلك يبحث المواطنين بشكل مستمر خلال تلك الساعات عن حالة الطقس اليوم الخميس 30 مارس 2023.

حالة الطقس اليوم الخميس

حالة الطقس اليوم الخميس

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرات عن حالة الطقس اليوم الخميس، محذرة من ظاهرة الرياح المحملة بالرمال والأتربة مع فرص لسقوط الأمطار على 6 محافظات وتكون الغيوم الجزئية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنه يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء مع إضرابات في أمواج البحر الأحمر والمتوسط.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

فيما تشير توقعات خبراء الأرصاد عن حالة الطقس في المحافظات إلى تعرض "الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ" إلى سقوط أمطار تصل نسبتها إلى 30%، مع تكون الغيوم، وسجلت العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة وبلغت سرعة الرياح 40 كيلومتر في الساعة.

وتشهد محافظتي "السويس، وبورسعيد" اليوم سقوط أمطار متوسطة تتراوح بين 20 إلى 30% على فترات متفاوتة على مدار اليوم، وسجلت العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، وسجلت الرياح 42 كيلو متر في الساعة.

وتتعرض محافظات جنوب الصعيد إلى نشاط للرياح المحملة بالرمال، إذ سجلت سرعتها 30 كيلو متر في مع طقس مشمس وسجلت العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وسجلت العظمى في شمال الصعيد 22 درجة والصغرى 11 درجة، مع طقس غائم جزئيا وسجلت سرعة الرياح 32 كيلو متر في الساعة.

تحذير هيئة الأرصاد

وحذرت الأرصاد الجوية عدة فئات من الرياح المحملة بالرمال وهي: "مرضى الجيوب الأنفية، وحساسية العيون، وأصحاب الأمراض التنفسية، والسائقين" نظراً لوجود أتربة وسحب تحجب الرؤية الأفقية أحيانا.

حالة الطقس اليوم الخميس

اضطراب الملاحة البحرية

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وهو ما يعمل على الإحساس ببرودة الطقس خاصة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.

وحذرت الأرصاد الجوية في إنذار بحري لها من وجود اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث ستصل سرعة الرياح من 50: 60 كم/س فيما يؤدي ذلك لارتفاع الأمواج من 3: 4 متر.

وكذلك يؤثر الاضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وتصل سرعة الرياح من 60: 70 كم/س أما ارتفاع الأمواج من 3: 4.5 متر.