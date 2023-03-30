يرجع لتقصير الزوجة.. منة فضالي: الرجل الخائن مش عيب|فيديو

قالت الفنانة منة فضالي، إنها تحترم الرجل جدا، وتحب الرجل وهي ليست ضده، وترى من وجهة نظرها أن الرجل عندما ينظر لامرأة أخرى فالسبب يرجع لتقصير الزوجة معه، أو جعلته ينظر لغيرها أو عينه فارغة.

وأضافت "منة فضالي" خلال حوارها بقناة"هي" أن الرجل الخائن مش عيب، مضيفة أن الرجل الذي يعيبة البخل "جيبه" وليست "خيانة".

اكره البخل والرجل البخيل

وأشارت منه فضالي إلى أنها تكرة البخل والرجل البخيل، و ايضا لا تحب صحباتها البخيلة قائلة : " أنا مصرفة جدا".

ولفتت "منة فضالي " إلى أنها في مقتبل عمرها أنفقت أموال كثيرة علي رجل بجحة تناسية لمحفظته .. ووالدتها "تقفشها".