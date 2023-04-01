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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل التشيز كيك

طريقة تحضير التشيز
طريقة تحضير التشيز كيك

تقدم الشيف شيماء رفعت طريقة عمل التشيز كيك بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق التشيز كيك .

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مقادير تشيز كيك


2 كوب ونصف كبير بسكويت مطحون
كوب كبير من زبدة سائحة
ربع كـوب سكر
3 كوب جبنة كريمي
كـوب كبير من السكر الابيض
كـوب كبير من الكريمة السائلة
ملعقه صغيرة من الفانيليا
كـوب كريمه للتزيين
2 ملعقة كبيرة سكـر باودر
كوب كبير من الماء الساخن
2 كـوب كبير من الماء البـارد
4 اكواب من الفراوله المقطعة
باكيت جيلي


طريقة تحضير التشيز كيك


التحضير طبقه البسكويت نحضر قالب يوضع فيه كمية البسكويت المطحون و السكر ثم نفرد كـوب كبير من الزبدة عليه و نضيف اي نوع من المكسرات حسب الرغبة
قلبي الكزيج ثم اضغطي عليه ووزعيه في القالب
ادخلي القالـب في الفرن علي درجه حرارة 180 درجه مئوية لمده ربع ساعة
اخرجي القالـب من فرن الي ان يبرد
لتحضير طبقه الجبنة نضع الجبنه الكريمى و الكريمه السائلة والسكر و الفانيليا ونضعهم في الخلاط ونشغل الخلاط علي سرعة متوسطة حتي يصبح كريمي القوام
ونقوم بتوزيع طبقه الجبنه علي طبقه البسكويت وضعي القالـب في الثلاجة لمده 60 دقيقة
لإحضار طبقه الجيلي نحضر وعاء نضع فيه الجيلي مع الماء الساخن ونقلبه بمضرب كهربائي او يدوي حتي ذوبان الجيلي تماما ثم ضيفي الماء البـارد و ضيفي الفراوله المتقطعة حسب الرغبة
قومي بتوزيع الخليط في وعاء الجيلي علي قالب التشيز كيك و ضعيه في الثلاجه لمده ليلة كامله نضع السكر البودره و الكريمه السائلة في الخـلاط ونضربهم حتي تتماسك الكريمه وتصبح هشه
ضعى الكريمه في أكياس التزيين وزيني وجه التشيز كيك بالفراولة و الكريمه و نقدمه و بذلك تصبح طريقة عمل تشيز كيك جاهزة . 

السكر الابيض المكسرات التشيز كيك مكسرات الماء الساخن درجة حرارة البسكويت درجة مئوية سكر البودرة 60 دقيقة الماء البارد مقادير تشيز كيك طريقة عمل التشيز كيك الجبنة الكريمي جبنة كريمي ​​​​​​​health

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