عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق عبارة الفلبين إلى 31 قتيلاً

صدى البلد

  ارتفعت حصيلة ضحايا حريق عبارة "إم في ليدي ماري جوي 3" قبالة سواحل مقاطعة "باسيلان" في الفلبين إلى 31 شخصا وذلك بعد العثور على مزيد من الجثث داخل الحطام المتفحم.
وقال حاكم المقاطعة "جيم هاتمان ساليمان" - حسبما نقلت صحيفة فلبين ستار الفلبينية" اليوم /الخميس/ - إن السلطات انتشلت 31 جثة حتى الآن.
وكان "ساليمان" قد قال في وقت سابق إن 14 شخصا أصيبوا فيما لايزال سبعة آخرون في عداد المفقودين.. مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الأشخاص المفقودين لأن عدد الركاب المدرجين في قائمة السفينة تجاوز الـ 205.
وتمكن رجال الإنقاذ، بمن فيهم خفر السواحل الفلبيني والصيادون، من إنقاذ 195 راكبا و35 من أفراد الطاقم عندما اندلع الحريق في العبارة قبالة جزيرة بالوك-بالوك في مقاطعة باسيلان.
يذكر أن السفينة "إم في ليدي ماري جوي 3" اندلعت فيها النيران قبالة جزيرة "بالوك-بالوك" والتي كانت في طريقها إلى مقاطعة "سولو" قادمة من "زامبوانجا".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل للأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن قبل اجتماع البنك المركزي

عاصفة وأمطار بـ 6 محافظات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية |التفاصيل

الخروج للضرورة القصوى| العاصفة خلال ساعات وسرعتها 60 كيلو.. والأرصاد تحذر هؤلاء!

2660 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبيل اجتماع البنك المركزي

قرار عاجل من النيابة في جريمة تشويه وجه ملكة جمال النيل بـ 25 غرزة بالوراق

54 جنيهًا مرة واحدة.. سر انهيار أسعار الدواجن والبانيه

مكفن طفل في ظهر الميكروباص .. سائق يثير الفزع ومطالبات بالقبض عليه

ترشيحاتنا

تفاصيل هامة عن مباراة الأهلي والهلال السوداني .. فيديو

الزمالك اتفق مع 4 مدربين.. إعلامى يفجر مفاجأة بشأن خليفة فيريرا

اللي يلاقيها يدفنها.. اعترافات مثيرة لـ جدة طفلة مقابر أوسيم

سوريا تسجل 20 هزة أرضية في الساعات الأخيرة

وزير الأوقاف مهنئًا بانتصارات 10 رمضان: قواتنا المسلحة تاريخ مشرف وحاضر عظيم

خلال احتفالية 82 عامًا على إنشائها.. «الصحفيين» تكرّم النقباء والأعضاء السابقين الثلاثاء المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطارك عندنا| بيتزا وسمبوسة بحشوات مختلفة.. والحلو بسبوسة بالقشطة وعصير خروب

الأهلي والهلال| 3 تحركات رسمية من نادي القرن.. ومفاجأة الخطيب لبطل السودان

تقلبات جوية .. تحذيرات لهؤلاء المرضى ونصائح عند الخروج من المنزل

7 منتجات للعناية الشخصية يجب أن يمتلكها كل رجل

فيديو

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ