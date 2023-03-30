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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يستضيف المقاولون العرب في الدوري الممتاز.. الليلة

فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا

يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا نظيره المقاولون العرب، اليوم الخميس، في تمام التاسعة والربع مساء، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة مديره الفني التونسي معين الشعباني، لتحقيق الفوز على المقاولون العرب في مباراة الليلة، لمواصلة التقدم في جدول ترتيب مسابقة الدوري، حيث حصد الفريق 7 نقاط من أصل 9 في آخر 3 مباريات.

ويدخل سيراميكا كليوباترا مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد التأهل مؤخرا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة، على حساب سموحة بركلات الجزاء الترجيحية.

يذكر أن سيراميكا كليوباترا تعادل سلبيا مع حرس الحدود في الجولة الماضية من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 25 نقطة.

على الجانب الآخر، يعاني فريق المقاولون العرب من تراجع في النتائج خلال الفترة الأخيرة، إذ حصد الذئاب نقطة وحيدة في آخر 4 مباريات، بالتعادل مع فيوتشر، والخسارة من فاركو والأهلي وسموحة.

ويتواجد المقاولون العرب في المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة

سيراميكا كليوباترا المقاولون الدوري معين الشعباني كأس الرابطة

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