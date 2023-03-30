بطلق ناري .. خمسيني يشرع في قتل ابن عمه بسوهاج

أصيب عامل في بداية العشرينيات من العُمر، بطلق ناري بالكتف الأيسر؛ إثر إطلاق نجل عمه أعيرة نارية عليه، من سلاح ناري كان بحوزته؛ بسبب خلافات قائمة فيما بينهما على حد فاصل بأرضهما الزراعية، دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول المدعو (أشرف ع ع ح- 22 عامًا- عامل زراعي- ويقيم دائرة المركز)، مصابًا بطلق ناري بالكتف الأيسر.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال والده المدعو (علي ع ح ا- 53 عامًا- مزارع- ويقيم بذات الناحية)، اتهم نجل عمومته المدعو (زغلول ع ي ا- 55 عامًا- عامل زراعي- ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي على نجله المذكور وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابته المنوه عنها؛ بسبب خلافات قائمة فيما بينهما على حد فاصل بأرضهما الزراعية.

وعقب إثبات التحريات صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.