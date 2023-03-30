عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بطلق ناري .. خمسيني يشرع في قتل ابن عمه بسوهاج

صدى البلد

أصيب عامل في بداية العشرينيات من العُمر، بطلق ناري بالكتف الأيسر؛ إثر إطلاق نجل عمه أعيرة نارية عليه، من سلاح ناري كان بحوزته؛ بسبب خلافات قائمة فيما بينهما على حد فاصل بأرضهما الزراعية، دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول المدعو (أشرف ع ع ح- 22 عامًا- عامل زراعي- ويقيم دائرة المركز)، مصابًا بطلق ناري بالكتف الأيسر.

حبس نجلي عمومة أصابا 3 أشخاص بأعيرة خرطوش في سوهاج

باليوم الثامن.. إليكم موعد صلاتي الفجر والمغرب في سوهاج

وبالإنتقال والفحص وبسؤال والده المدعو (علي ع ح ا- 53 عامًا- مزارع- ويقيم بذات الناحية)، اتهم نجل عمومته المدعو (زغلول ع ي ا- 55 عامًا- عامل زراعي- ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي على نجله المذكور وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابته المنوه عنها؛ بسبب خلافات قائمة فيما بينهما على حد فاصل بأرضهما الزراعية.

وعقب إثبات التحريات صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج ارض زراعية العسيرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل للأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

54 جنيهًا مرة واحدة.. سر تراجع أسعار الدواجن والبانيه

رياح محملة بالرمال وسقوط أمطار| تفاصيل حالة الطقس اليوم.. والأرصاد تحذر هؤلاء

2660 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

قرار عاجل من النيابة في جريمة تشويه وجه ملكة جمال النيل بـ 25 غرزة بالوراق

مكفن طفل في ظهر الميكروباص .. سائق يثير الفزع ومطالبات بالقبض عليه

بديل القمح الروسي والأوكراني وتزرعه مصر|هل ينقذ «الدخن» العالم من أزمة الغذاء؟

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة سوهاج: الأزهر له دور هام في نشر تعاليم الدين الإسلامي السمح

ترشيحاتنا

القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين إلى قيادتى قوات المظلات والصاعقة

أسعار اللحوم البلدي والمستوردة في الأسواق اليوم

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان

40 مليون دولار منحة من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن الغذائي في مصر

بعد الزلازل المدمرة.. كارثة طبيعية جديدة على مشارف دمار العالم

خلافات وردود قاسية.. ماذا يخبئ مستقبل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية؟|تل أبيب: لسنا جزءًا منكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع بدء العاصفة .. يحظر على هؤلاء الخروج من المنزل

رفضت تجميد بويضاتي.. إطلالات أثارت الجدل لـ منة فضالي| شاهد

احترسي... طريقة خطأ في طهي البيض تصيبك بمرض خطير

طريقة عمل جيلي بالشمام

فيديو

شهر الإخفاقات .. ذكريات مارس الحزينة مع الزمالك | فيديو جراف

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ