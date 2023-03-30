الهلال الأحمر الإماراتي يهدي أسر بالغربية كراتين سلع غذائية

شهدت قرية محلة زياد التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية استمرار حالة من السعاده والبهجة بين صفوف الأسر والعائلات فرحا بحلول شهر رمضان المبارك تزامنا مع توزيع إحدي مؤسسات المجتمع المدني كراتين السلع الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجا .
وجاء ذلك من خلال التعاون الكامل بين مؤسستي الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة اولاد عبيد الخيرية بنطاق قرية محلة زياد بسمنود .
الجدير بالذكر أن المئات من الأسر والعائلات الأكثر احتياجا بذات القرية قد استلمت كراتين السلع الغذائية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك في إطار التعاون المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني بين دولتي الامارات العربيه المتحده ومصر .