دوري أبطال أفريقيا.. كولر يجهز مفاجأة فى مباراة الأهلي والهلال السوداني

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر بعد غد السبت مع نظيره الهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة، بينما يستضيف صن داونز فريق القطن الكاميروني في الجولة ذاتها بدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا.

ويتربع صن داونز على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقاط من 3 انتصارات وتعادلين، ويليه الهلال فى الوصافة وجمع 10 نقاط من 3 انتصارات وخسارة وتعادل، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويتذيل القطن الترتيب بلا نقاط.

مفاجأة كولر فى مواجهة الأهلي والهلال

ويجهز السويسرى مارسيل كولر مفاجأة فى مباراة الأهلي والهلال السوداني وذلك بالاعتماد على محمود عبد المنعم كهربا بجانب بيرسي تاو لقيادة المارد الأحمر.



ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر مباراة الهلال السوداني بتشكيل مكون من:

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي.

على معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا.

واتخذت إدارة نادى الهلال السوداني خمس خطوات فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة النادي الأهلي فى دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا وجاءت على النحو التالي:

موعد وصول الهلال لمواجهة الأهلي

وصلت بعثة نادي الهلال السوداني أمس الثلاثاء إلى العاصمة المصرية القاهرة لمواجهة النادي الأهلي في الأول من أبريل المقبل.

تأجيل مباراتين محليا قبل لقاء الأهلي

أعلن نادي الهلال ، تلقيه خطابًا من الاتحاد السوداني لكرة القدم، بقرار جديد قبل مباراته المرتقبة أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

ووافق الاتحاد السوداني على طلب الهلال بتأجيل مباراتيه في الدوري المحلي، من أجل استعداد الفريق جيدًا لمباراة الأهلي.

مكافآت كبيرة للفوز على الأهلي

أكد تقرير صحفي، أن مجلس إدارة نادي الهلال السوداني خصص مكافآت إضافية للاعبي الفريق لتحفيزهم على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب صحيفة "كفر ووتر"، السودانية، فإن إدارة الهلال السوداني قررت تخصيص مكافآت إضافيه للاعبي الفريق، لتحفيزهم على خطف بطاقة التأهل في الفترة الأخيرة.

نقل مباراة الأهلي والهلال السوداني

شنت بعض جماهير الهلال السوداني عبر منصات التواصل الاجتماعي هجومًا عنيفا تجاه مجلس ادارة النادي من أجل التحرك قبل مواجهة النادي الأهلي.

وطالبت بعض صفحات الجماهير مجلس إدارة الهلال السوداني بالتالي:-

على مجلس الهلال التحرك ومخاطبة كاف لإقامة مباراتنا مع الأهلي في الجولة الأخيرة بدون جمهور

اذا لم يستجب كاف يجب السماح بدخول الجالية السودانية في مصر واعطائهم مدرج كامل لمؤازرة الهلال

تحفيز لاعبي الهلال قبل مواجهة الأهلي

أعلن رئيس نادي الهلال هشام حسن السوباط، عن رئاسته لبعثة الهلال المتوجهة للقاهرة، كما يعلن عن تواجد مجلس الإدارة بكامل أعضائه مع البعثة في القاهرة في مباراة الأهلي التي سماها بمباراة الصمود.