"الأهم توصل نضيف".. أيمن أشرف يُثير الجدل برسالة غامضة

وجه أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على رسالة غامضة لجماهير القلعة الحمراء.

ونشر ايمن اشرف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي"إنستجرام" صور له من مران الفريق استعداداً للقاء الهلال السوداني وكتب :" الاهم من انك توصل بسرعة انك توصل نضيف".

ويلتقى النادى الأهلي مع نظيره الهلال السوداني، يوم السبت 1 أبريل المقبل، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، وذلك في إطار منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال السوداني انتهت بفوز الأخير بنتيجة 1-0 على ملعب الجوهرة الزرقاء.

الأهلي ضد الهلال السوداني

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 7 نقاط من المجموعة الثانية، بينما يأتي الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.