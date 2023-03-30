عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين أمين بعد حلقة رامز نيفر إند: كده برضك يا رامز

نسرين امين
نسرين امين

علقت الفنانة نسرين امين، على حلقة رامز جلال التي وقعت ضحيته في برنامج المقالب "رامز نيفر إند" الذي يقدمه في شهر رمضان على قناة "إم بي سي مصر".


ونشرت نسرين أمين صورة من البرنامج عبر حسابها على “فيسبوك" وعلقت: "كده برضك يا رااامز"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


برنامج "رامز نيفر إند" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثالث على التوالي، ويُشارك فيه هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحقق برومو البرنامج مُشاهدات وأرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.

 

IMG_٢٠٢٣٠٣٣٠_١٩١٥٠٨
IMG_٢٠٢٣٠٣٣٠_١٩١٥٠٨
برنامج رامز نيفر إند برنامج رامز نجوم الفن والرياضة والاعلام الهيئة العامة للترفيه برنامج المقالب الفنانة نسرين أمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عودة شهادات الـ 18%.. ما أعلى شهادة ادخار في مصر حاليا؟

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

54 جنيهًا مرة واحدة.. سر تراجع أسعار الدواجن والبانيه

بديل القمح الروسي والأوكراني وتزرعه مصر|هل ينقذ «الدخن» العالم من أزمة الغذاء؟

لمواجهة هيمنة الدولار.. مصر تتعامل بالجنيه مع 5 دول |ماذا يحدث

رياح محملة بالرمال وسقوط أمطار| تفاصيل حالة الطقس اليوم.. والأرصاد تحذر هؤلاء

قرار عاجل من النيابة في جريمة تشويه وجه ملكة جمال النيل بـ 25 غرزة بالوراق

7 أنواع من الدعم.. هدايا الحكومة للمواطنين بالموازنة الجديدة| التموين والبنزين أبرزها

ترشيحاتنا

الخارجية الروسية: سنسمح للولايات المتحدة بالوصول القنصلي إلى الصحفي الأمريكي المحتجز

ضار وغير مفيد.. الدفاع الصينية تدين تحالف "أوكوس"

كيف أتوب من زنا الإنترنت؟.. دار الإفتاء تجيب

جزمة الصعايدة فوق راسي.. تامر أمين: تصريحاتي عنهم ذلة لسان

بعد اكتشافها المقلب .. نسرين أمين تهدد رامز جلال

تامر أمين : عمرو أديب كسر قواعد العمل الإعلامي بصوته العالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء ممنوعون من تناول التمر والبلح.. تعرف عليهم

طريقة عمل فانوس رمضان.. 3 أفكار مختلفة| بالفوم والبلاستيك والكارتون

ملخص أحداث الحلقة 7 من مسلسلات رمضان | سخية تنتقم من منصور .. ومشاهد مشوّقة بـ سوق الكانتو

5 أشياء أوعى تعملها بعد الإفطار

فيديو

اللي هتجوزه لازم جيبه يكون مليان.. منة فضالي تكشف أسرارا لأول مرة

احجز شقتك الآن .. أسعار وتفاصيل وحدات سكن مصر

آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار عالميا ومحليا

الأرصاد : رياح محملة بالرمال والأتربة وفرص لسقوط الأمطار على 6 محافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ