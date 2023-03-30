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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة كريمة تساعد "صيدلي" وتسدد ديون المرضى

صدى البلد

أعلن برنامج حياة كريمة مساعدة دكتور صيدلي في قرية سقيل بأوسيم بمحافظة الجيزة، وسداد ديون كل المواطنين الذين حصلوا على أدوية ولم يسددوا الأموال لظروفهم المالية الصعبة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد يحيى، إن الصيدلية تتواجد في قرية سقيل بأوسيم، وتساعد الناس من خلال إمهالهم الوقت لسداد أموال الأدوية، مؤكدا :"أى مواطن يحتاج أدوية يستطيع أن يدفع جزء من ثمنها أو يدفع الأموال في أي وقت ولو لم يستطع نسدد نحن المال".

وتابع :"هناك من يأخذ مهلة ويسدد والبعض يأخذ وقت شهر ليسدد ثمن الأدوية ، وأكثر تلك الأدوية هي أمراض مزمنة وأدوية أطفال وألبان ".
 

أمراض مزمنة محافظة الجيزة حياة كريمة أوسيم بمحافظة الجيزة برنامج حياة كريمة

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