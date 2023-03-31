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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصر تُغني| المنشد ناصر التمادي: ربنا بيبعتلي نفحة أني ممكن أكتب لنفسي

ناصر التمادي
ناصر التمادي

خصص برنامج “مصر تغني”، حلقة اليوم لأشهر مداح في الدلتا الشيخ الراحل شرف التمادي.

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مصر تُغني|أشرف التمادي يكشف تفاصيل رحلة والده في المديح

والتقى الإعلامي أحمد عطا الله، خلال الحلقة بالمنشد ناصر التمادي،: "مدرسة الشيخ شرف في المدح عريقة جدا وأصيلة، لكن أنا لم أسلكها لأن في فترة الشباب الوقت أخذنا لاتجاه معين".

 

وأضاف: "المدح والإنشاد حققا لي شهرة ونجاح أكبر عن أني أكون مطرب"، مشيرا: "في آخر 5 سنوات أكتشفت أن ربنا بيبعتلي نفحة وهي أني ممكن أكتب لنفسي كلام".

أشرف التمادي يكشف تفاصيل رحلة والده في المديح


كما والتقى الإعلامي أحمد عطا الله، بأشرف التمادي، نجل الشيخ شرف التمادي، الذي كشف تفاصيل رحلة والده في المديح، قائلا: “الذي كان يكتب لوالدي العديد من المؤلفين منهم المؤلف الراحل محمود عوض وكان يؤلف له القصص الإذاعية”.

 

وكشف الفرق بين الصوفيات والإنشاد، موضحا: “الإنشاد يعتمد على كلام موزون أو قافية أما الصوفيات لا تتقيد بميزان أو قافية  معينة”، مشيرا: “والدي كان بيجيب الصوفيات من كتب معينة”.

 

وأضاف: “والدي كان له قصة مع الرئيس الراحل السادات، حيث كان والدي متواجدا في القناطر في حفلة وفي وسط الحفلة تفاجأ بعربيتي شرطة وأوقف الحفلة وأمر فني الكهرباء أن يحول الميكروفون نحو استراحة الرئيس السادات”، لافتا: “الرئيس السادات كان بيحب يسمع والدي".



 

مصر تغني

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