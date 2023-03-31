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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

إطلاق كثيف للنيران بالسعودية .. ماذا يحدث بالمملكة؟

السعودية - علم
السعودية - علم

أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية  أنه بناء على ماتم رصده في مركز الرصد النيابي في شأن تداول محتوى معلوماتي "مقطع فيديو"يتضمن قيام قائد مركبة بصدم عدة مركبات عمداً وإطلاقه لأعيرة نارية ومحاولة دهسه لأشخاص وقيادته المركبة بشكل متهور معرضاً حياةالآخرين للخطر.

وبحسب ماذكر المتحدث باسم النيابة العامة السعودية؛ صدر أمر  النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على المعني فوراً والتحقق من نسبة المحتوى لهوإحالته إلى النيابة العامة المتخصصة للتحقيق معه.

وبين  المصدر أن مركز العمليات النيابي باشر الإجراءات الجزائية بحق المذكور، وسيتم إيقافه واستكمال إجراءات التحقيق بحقه، تمهيداًلإحالته للمحكمة المختصة.

وأكد المصدر على الحماية العدلية للأشخاص والممتلكات الخاصة، وأن الجناية عليها بمثل هذه السلوكيات الآثمة وترويع الآمنين وتعريض سلامتهم وحياتهم للخطر موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.

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