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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صعود كبير في سعر الذهب عالميا

أرشيفية
أرشيفية

ارتفعت أسعار الذهب نحو واحد بالمئة مساء أمس الخميس مع تزايد الإقبال على المعدن ‏النفيس بسبب تراجع الدولار وانخفاض عائدات السندات بينما يترقب المستثمرون ‏بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مؤشرات على خطوة مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي التالية.‏

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1982.46‏ دولار للأونصة بحلول الساعة 1702 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أعلى مستوياته ‏منذ 24 مارس عند 1984.19 دولار في وقت سابق. وزادت العقود الأمريكية ‏الآجلة للذهب 0.8% إلى 1983.10 دولار.‏

وهبط مؤشر الدولار 0.5%، وهو ما يجعل المعدن النفيس أرخص ثمنا بالنسبة ‏للمشترين الحائزين للعملات الأخرى كما تراجعت أيضا عائدات سندات الخزانة ‏الأميركية لأجل عشر سنوات.‏

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تراجع السعر

ونقلت وكالة "رويترز" عن محللين قولهم إنه "على المدى ‏القصير، من شأن عمليات جني الأرباح وانحسار المخاوف من حدوث مزيد من ‏العدوى بين البنوك أن تؤدي لاستمرار تراجع سعر الذهب باتجاه 1920 دولارا ‏للأونصة".‏

وارتفع الذهب فوق مستوى 2000 دولار بعد الانهيار المفاجئ لبنكين أمريكيين هذا ‏الشهر، لكنه تخلى عن المكاسب منذ ذلك الحين مع تدخل السلطات بإجراءات إنقاذ، ‏مثل استحواذ بنك "يو.بي.إس" على بنك كريدي سويس المتعثر وصفقة شراء بنك فيرست ‏سيتيزنز بانكشيرز لبنك سيليكون فالي المنهار.‏

وينتظر المشاركون في السوق الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات ‏المتحدة التي تصدر غدا الجمعة، وهي مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بحثا عن مزيد من المؤشرات على السياسة النقدية.‏

وترتفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا عند زيادة أسعار ‏الفائدة لكبح التضخم.‏

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 2.3% إلى ‏‏23.89 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 1.8% إلى 984.31 دولار، كما زاد ‏البلاديوم 1.7% إلى 1464.63دولار.‏

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