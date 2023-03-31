صعود كبير في سعر الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب نحو واحد بالمئة مساء أمس الخميس مع تزايد الإقبال على المعدن ‏النفيس بسبب تراجع الدولار وانخفاض عائدات السندات بينما يترقب المستثمرون ‏بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مؤشرات على خطوة مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي التالية.‏

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1982.46‏ دولار للأونصة بحلول الساعة 1702 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أعلى مستوياته ‏منذ 24 مارس عند 1984.19 دولار في وقت سابق. وزادت العقود الأمريكية ‏الآجلة للذهب 0.8% إلى 1983.10 دولار.‏

وهبط مؤشر الدولار 0.5%، وهو ما يجعل المعدن النفيس أرخص ثمنا بالنسبة ‏للمشترين الحائزين للعملات الأخرى كما تراجعت أيضا عائدات سندات الخزانة ‏الأميركية لأجل عشر سنوات.‏

تراجع السعر

ونقلت وكالة "رويترز" عن محللين قولهم إنه "على المدى ‏القصير، من شأن عمليات جني الأرباح وانحسار المخاوف من حدوث مزيد من ‏العدوى بين البنوك أن تؤدي لاستمرار تراجع سعر الذهب باتجاه 1920 دولارا ‏للأونصة".‏

وارتفع الذهب فوق مستوى 2000 دولار بعد الانهيار المفاجئ لبنكين أمريكيين هذا ‏الشهر، لكنه تخلى عن المكاسب منذ ذلك الحين مع تدخل السلطات بإجراءات إنقاذ، ‏مثل استحواذ بنك "يو.بي.إس" على بنك كريدي سويس المتعثر وصفقة شراء بنك فيرست ‏سيتيزنز بانكشيرز لبنك سيليكون فالي المنهار.‏

وينتظر المشاركون في السوق الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات ‏المتحدة التي تصدر غدا الجمعة، وهي مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بحثا عن مزيد من المؤشرات على السياسة النقدية.‏

وترتفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا عند زيادة أسعار ‏الفائدة لكبح التضخم.‏

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 2.3% إلى ‏‏23.89 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 1.8% إلى 984.31 دولار، كما زاد ‏البلاديوم 1.7% إلى 1464.63دولار.‏