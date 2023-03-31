موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير الكرة المصريه لمتابعة مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي والهلال السوداني غدا السبت علي ملعب استاد القاهرة الدولي .

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

وتقام مباراة الأهلي والهلال السوداني في إطار منافسات الجوله الاخيره من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا غدا السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

ويشارك الأهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا ضمن المجموعة الثانية والتى تضم صن داونز الجنوب أفريقى والهلال السودانى والقطن الكاميروني.

ترتيب الأهلي في المجموعه بدورى أبطال أفريقيا

يحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتى الهلال السودانى فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط، والأهلى فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والقطن فى المركز الرابع بدون نقاط.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى دورى الأبطال



وتذاع مباراة الأهلي والهلال السوداني عبر قنوات beIN Sports الناقل الحصري البطولة