العامري فاروق يعلن الحالة الصحية لـ الخطيب وموقفه من حضور مباراة الأهلي والهلال

أكد العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن هناك تحدٍ كبير للاعبي الفريق الأحمر أمام الهلال السوداني، مؤكدا أنه يجب احترام المنافس من أجل العبور للدور القادم، موجهًا الشكر لجماهير القلعة الحمراء التي تدعم وتساند الفريق.

وقال العامري في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "نوجه الشكر لجميع الجهات التي ساندت ودعمت الأهلي، من أجل تسهيل حضور الجماهير، ونتمنى عودة الجمهور للمدرجات في المباريات المقبلة، وهو الأمر الذي يعود بالفائدة على الأندية الجماهيرية".

وأضاف: "فريق الأهلي يستعد بشكل جيد والجميع يعلم مسئولياته جيدًا،وأتمنى أن يكون الجمهور على قدر المسئولية، وأن يلتزموا بالتعليمات الأمنية من أجل الخروج بالمباراة لبر الأمان، ونريد من الجماهير تشجيع الفريق من الدقيقة الأولى حتى الآخيرة، وأثق أن الجمهور سيكون مثاليًا أمام الهلال السوداني وسوف نستقبل المنافس بشكل محترم".

وأكمل: "الجماهير الأهلاوية سوف تدعم فريقهم، ولن يستطيع أحد تشتيتهم في المباراة وسوف نقوم بتسهيل عمليات الدخول والخروج من المدرجات، والجمهور الذي سيحضر يمثل النادي الأهلي ولذلك لابد من استقبال الهلال بأفضل طريقة".

وزاد: "لجنة المباريات عقدت اجتماعا الخميس، ومحمود الخطيب تواصل معنا تليفونيًا للاطمئنان على ترتيبات إقامة المباراة".

وأكد العامري أن الخطيب حالته الصحية جيدة، ونطمئن كل الجماهير المصرية، ولم يتحدد موقفه من الحضور للمباراة حتى الآن، لكنه يريد التواجد لدعم اللاعبين والفريق".

وأتم:" الخطيب أصيب بنزلة شعبية سخيفة وحالته استقرت، كان مُصرًا على الصيام في الفترة الماضية، وبناء على نصائح الأطباء قام بالإمتثال لتعليمات الأطباء خلال الـ48 ساعة وتحسنت حالته".