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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي راضون يهنئ ايمي سمير غانم بعيد ميلادها عبر انستجرام

ايمي سمير غانم و
ايمي سمير غانم و دنيا سمير غانم

حرص الإعلامي رامي راضون  على تهنئة ايمي سمير غانم بعيد ميلادها  عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصوروالفيديوهات "انستجرام".
 

ونشر رامي راضوان صورا لـ ايمي  سمير غانم برفقة دنيا سمير غانم و علق قائلا : "كل سنة و انتي طيبه يام فادي".

ايمي سمير غانم 

وما زالت الفنانة إيمي سمير غانم  متعلقة بحالة الحزن التي انتابتها فور رحيل والدها الفنان سمير غانم، ولحقتهوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، خلال أيام قليلة. 

وتحرص إيمي سمير غانم على نشر صور وفيديوهات لوالديها بصفة مستمرة على حسابها بتطبيق إنستجرام، ورغماستقبلها طفلها الأول فادي، إلا أن عادتها لم تنقطع. 

وظهرت إيمي سمير غانم في مناسبات عديدة قبل الولادة، منها حضور العروض الخاصة لفيلم زوجها الفنان حسنالرداد، “تحت تهديد السلاح” في مصر وخارجها. 

سمير غانم عيد ميلاد إيمي سمير غانم دلال عبد العزيز دنيا سمير غانم رامى راضوان

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