إعلامي يطالب الهلال برصد مكافأة مليوني دولار لكل لاعب قبل مواجهة الأهلي

طالب الإعلامي محمد شبانة، مسئولي الهلال برصد مليون دولار لكل لاعب في فريقه من أجل الانتصار على النادي الأهلي، مؤكدا بأن هذا لن يحدث، لأن لاعبي المارد الأحمر لن يبحث سوى عن الانتصار والتأهل للدور القادم في دوري أبطال إفريقيا.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي من جبال الكرة في العالم وإفريقيا، لا أعرف من قام برصد هذا المكافآت، ولكن أقول لهم أرصد مليون أو 2 أو 3 مليون دولار للاعبي الهلال للفوز على الأهلي، فلن تخسر شيئا، لأنهم سيواجهون فريقًا من الرجال سيلعبون من أجل الانتصار فقط".

وأضاف: "كل ما هو مطلوب من لاعبي الأهلي أن يكونوا في قمة تركيزهم، هذه المباراة تشبه مركب "تعبر من قناة السويس"، وبعدها تسير بنجاح إلى ما تريده، ومهما حاولوا تعطيل الأهلي أو رصد مكافآت فلن يستطيعوا الوقوف ضد الفريق، الأهلي مثل الجبل لا يقف أمامه شيئًا".

وأكمل: "لست قلقا على الأهلي يوم السبت، ولكن عليهم أن يكونوا في تركيزهم، من إعلام وجمهور وجهاز فني ولاعبين، والجماهير لابد أن تكون في قمة تركيزهم "أوعى حد يشتتك) أو يستفزك كجمهور في الملعب من أجل عمل مشكلة، كل الفوارق لصالح الأهلي".

وزاد: "هذه الـ90 دقيقة فاصلة لهذا الجيل، التركيز سلاح الأهلي في الملعب، والرد فقط يكون في المستطيل الأخضر ليس على السوشيال ميديا أو المواقع أو الصحف".

وأتم: "المباراة أكبر من 90 دقيقة، هي مفتاح نحو التتويج باللقب القاري، والمنافسة على المزيد من البطولات، ورسالتي لجمهور الأهلي بأن هذا يومكم (أوعى حد يشتتك)، ومتأكد أن جمهور النادي سيتفاعل مع هذه الرسالة لأن هدفنا واحد فقط الفوز والتأهل وتشريف الكرة المصرية".