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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية تعلن انخفاض إصابات كورونا بنسبة 27% والوفيات 39%

بشرة سارة.. الصحة
بشرة سارة.. الصحة العالمية تعلن انخفاض إصابات ووفيات كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" قد انخفض بنسبة 27%، بينما انخفض عدد الوفيات بنسبة 39%.

وبحسب موقع "السومرية نيوز"، قالت الصحة العالمية ، إنه في الفترة من 27 فبراير إلى 26 مارس، أصيب قرابة 3.6 مليون شخص بعدوى فيروس كورونا في العالم، وتوفي أكثر من 25 ألفا.

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وأضافت الصحة العالمية أنه تم الكشف عن معظم الإصابات في الولايات المتحدة (678.002)، تليها روسيا (333.073) وكوريا (270.378) والصين (255.961) واليابان (242.894).

 

وفي نفس الفترة، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات (7909)، تليها المملكة المتحدة (2719) واليابان (1519) والصين (1230) وألمانيا (1085).

 تسجيل 761.402.282 حالة إصابة بفيروس كورونا

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية ، تم تسجيل 761.402.282 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء و6.887.000 حالة وفاة.

الصحة الوفيات المملكة المتحدة كورونا الولايات المتحدة كوفيد

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