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تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول حالة  القلق الشديد التي  اجتاحت العالم منذ الإعلان عن انتشار فيروس ماربورج الذي تم وصفه ب الفتاك، وهو مشابه في أعراضه لفيروس الإيبولا الأفريقى الشهير.

يأتي انتشار هذا الفيروس في توقيت غاية في الصعوبة خاصة وأن العالم لايزال يعاني من تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم منذ 3 سنوات والذي تسبب في أكبر نسبة وفيات حول العالم منذ عقود.

قالت منظمة الصحة العالمية، إن خطر الإصابة بفيروس ماربورج مرتفع للغاية فى إفريقيا، حيث ينتشر العامل الممرض بمعدل وفيات بنسبة 90% إلى المناطق المكتظة بالسكان لأول مرة.

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن خطر الإصابة بفيروس ماربورج مرتفع للغاية وسط موجة قاتلة فى إفريقيا، وانتشر الفيروس الذى يتراوح معدل وفياته بين 25 و90% من المناطق الريفية فى غينيا الاستوائية إلى مناطق أكثر كثافة سكانية ومراكز نقل رئيسية، مما يزيد من مخاطر انتقال العدوى..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو

 

تسنيم خيري فيروس ماربورج الإيبولا الأفريقى منظمة الصحة العالمية ماربورج غينيا

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تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

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