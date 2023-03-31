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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في موسمه السادس.. قلبي اطمأن يطلق إعلان ثاني حلقاته "الناس للناس"

صدى البلد

أطلق برنامج قلبي اطمأن إعلان ثاني حلقاته من موسمه السادس بعنوان “الناس للناس” قرية أبو دريش.

وقال غيث خلال الإعلان أن قرية أبو دريش 150 عائلة يعيشون في هذه القرية في معاناة وفقر وعزلة، متابعًا:" هذه مو بس كرة هذه فكرة وممكن بكرة تكون خير جميل وذكرى".

وجدير بالذكر أن برنامج "قلبي اطمأن" يعرض خلال شهر رمضان، ويتيح للمشاهد الفرصة لعيش تجربة اجتماعية مع "غيث"، الشاب الذي يبحث في أماكن مختلفة من العالم عن أشخاص ضاقت بهم الأرض ليغير حياتهم نحو الأفضل، ويمكنهم من التغلب على مشقات الحياة.
 

قلبي اطمأن

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